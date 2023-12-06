Сполучені Штати будуть "відповідальними за поразку України", якщо Конгрес не схвалить останній багатомільярдний запит адміністрації Байдена на допомогу Україні.

Про це заявила міністерка фінансів США, передає Reuters.

За її словами, фінансування – зокрема для загальнодержавної бюджетної підтримки України – є "вкрай важливим" і є передумовою для того, щоб підтримка Міжнародного валютного фонду надходила Києву.

"Я спілкувалася з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, вони розуміють, що це жахлива ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити країну необхідним фінансуванням, включаючи пряму бюджетну підтримку, оскільки це дуже важливо", — сказала Єллен.

Міністерка зазначила, що фінансування США для України також є важливим для союзників США в Європі, які надають більш щедру допомогу, щоб допомогти Україні перемогти в її боротьбі з російською агресією.

"Україні просто не вистачає грошей. Вони витрачають більше, ніж отримують у вигляді податкових надходжень, на оплату зарплат військовим та потреби оборони. Якщо б не гроші, які ми надсилаємо на допомогу, у них би не було ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування", — сказала вона.

Єллен зазначила, що допомога США Україні супроводжується "дуже сильним контролем для захисту від будь-якого зловживання коштами, будь-якої корупції".

Вона додала, що державна підтримка бюджету спрямовується через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для гарантувати, що гроші йдуть за призначенням.

Раніше у Білому домі застерегли, що в адміністрації Сполучених Штатів до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.