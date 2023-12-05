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Зеленський не зміг виступити перед Сенатом США, де розглядали допомогу Україні
ЗеленськийПОЛІТИКАСШАПолітика

Зеленський не зміг виступити перед Сенатом США, де розглядали допомогу Україні

ЗМІ
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Володимир Зеленський
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський не зміг бути присутнім на запланованому брифінгу сенаторів щодо ситуації в країні.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

"Зеленський, до речі, не зміг зробити цього... щось сталося в останню хвилину", — сказав Шумер.

Український президент мав віртуально виступити на секретному брифінгу для всіх сенаторів, пише видання.

Раніше того ж дня Шумер заявив, що Сенат проведе голосування щодо закону про надання додаткової військової допомоги Україні, але проти цього пакету виступають республіканці, які вимагають суворішої імміграційної політики.

Раніше видання The Hill писало, що Зеленський мав виступити на брифінгу напередодні голосування в Сенаті за подальшу допомогу Україні, що було заплановане на 6 грудня.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

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