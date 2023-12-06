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Військові, яких росіяни розстріляли при спробі здатися в полон, вважаються зниклими безвісти — джерела
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Військові, яких росіяни розстріляли при спробі здатися в полон, вважаються зниклими безвісти — джерела

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Військові, яких РФ розстріляла при спробі здатися в полон, вважаються зниклими безвісти
Українські позиції біля Авдіївки на Донеччині, 28 квітня 2023 року, фото: AP

Військовослужбовці 45-го окремого стрілецького батальйону, яких при спробі здатися в полон 2 грудня біля Авдіївки, розстріляли росіяни, зараз вважають зниклими безвісти.

Про це Суспільному повідомили джерела в ЗСУ.

Імена та припущення щодо осіб військовослужбовців батальйону, які були на відео, публічно не оприлюднюють аби не травмувати близьких, котрі чекають на новини про рідних, які служать в 45-му ОСБ.

Наші джерела зазначають, що ведеться робота щодо пошуку можливості забрати тіла, аби зрозуміти, хто саме загинув, а хто, можливо, перебуває у полоні. Також зазначили, що в цьому секторі працювали бійці й інших батальйонів.

"Оборона Авдіївки здійснюється в надважких умовах постійних атак росіян. На одного нашого бійця, в середньому, 10 з їхнього боку. Дефіциту боєприпасів у них немає. У нас є, звичайно. В умовах інтенсивних атак з боку російської армії наявний боєкомплект швидко закінчується. Логістика під постійними обстрілами має певні труднощі. Наші хлопці втримували позицію до останнього. При закінченні боєкомплекту і прориву тимчасової оборони вони зробили все правильно для можливого збереження своїх життів: це здатися в полон, коли немає шляху відступу", — розповіли Суспільному джерела в ЗСУ.

Що відомо про розстріл двох українських військових, які здавалися в полон

2 грудня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до міжнародних організацій, зокрема до ООН та Червоного Хреста, після того, як у мережі зявилося відео з розстрілом українських військових, які здавалися у полон. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили розстріл двох українських військовополонених російськими військовими. Офіс генпрокурора розпочав розслідування після розстрілу двох українських військових групою російських солдатів на Донеччині.

До цього на телеграм-каналі Deep State з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох солдат, які виходять із бліндажа, і один з яких тримає руки за головою.

За даними каналу, інцидент стався біля Степового, що неподалік Авдіївки, на Донеччині у межах позицій 45 окремого стрілецького батальйону.

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