НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
З початку повномасштабного вторгнення на Хмельниччині зафіксували 353 воєнних злочини, — прокуратура
ПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

З початку повномасштабного вторгнення на Хмельниччині зафіксували 353 воєнних злочини, — прокуратура

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олексій Олійник, Хмельницька обласна прокуратура, грудень 2023 рік
Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник під час брифінгу. Фото: Неля Шпулак/Суспільне Хмельницький

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Хмельницькою обласною прокуратурою було зафіксовано 353 воєнних злочини. До суду направили 82 кримінальних провадження, ще 49 особам повідомили про підозру.

Про це на брифінгу розповів керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник.

За його словами, до суду направили обвинувальні акти у восьми провадженнях за фактами участі громадян України у складі незаконних збройних формувань – терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Ще одинадцять обвинувальних актів, які були направлені до суду, стосувалися військовослужбовців ЗСУ, які у 2014 році вчинили державну зраду. Перебуваючи на території Криму, вони не виконали наказ про передислокацію та вступили на службу до військових формувань російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення на Хмельниччині зафіксували 353 воєнних злочини, — прокуратура
Воєнні злочини росії, які зафіксували та розслідують на Хмельниччині. Інфографіка: прокуратура Хмельницької області

"Прокуратурою нашої області також здійснюється підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами вчинення 65 депутатами державної думи російської федерації умисних дій задля зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Після того, як ці провадження будуть розглянуті українськими судами та по них будуть винесені вироки, наша держава зможе звернутися до міжнародних інституцій з вимогою накласти на цих депутатів санкції та притягнути їх до відповідальності за умовами міжнародного права", — каже Олексій Олійник.

За словами керівника прокуратури області, цього року вперше на Хмельниччині порушили кримінальне провадження за фактом диверсії. Працівники СБУ викрили жителя Хмельниччини, який вступив в агентурний зв’язок з представником фсб рф та надавав останньому допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

"Чоловік збирав та передавав росіянам відомості у сфері оборони України та щодо об’єктів критичної інфраструктури регіону. Його затримали, коли він встановлював "маячок" на одному із шляхопроводів області. Щодо підозрюваного проводиться розслідування", — каже Олійник.

З початку повномасштабного вторгнення на Хмельниччині зафіксували 353 воєнних злочини, — прокуратура
Злочини, пов'язані із російською агресією, які розслідуються на Хмельниччині. Інфографіка: прокуратура Хмельницької області

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, зі слів Олійника, судами вже винесено 22 обвинувальні вироки за злочини, пов'язані зі збройною агресією проти України. До реальної міри покарання цьогоріч засудили п'ятеро жителів Хмельниччини.

Керівник прокуратури зупинився на кількох таких справах:

  • До 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили 48-річну хмельничанку. Її визнали винною у державній зраді, вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабної війни жінка, через одну із соціальних мереж, налагодила контакт з представником фсб рф та передавала інформацію щодо розташування військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, підприємств, які працюють на оборонний комплекс країни, місця розташування аеродромів та залізничних станцій по місту та області. Зокрема, у квітні минулого року, за надісланими нею даними, окупанти нанесли ракетний удар по території Полонської громади. За надання вказаної інформації жінка отримувала кошти. Крім того, у соцмережах вона виправдовувала і вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію рф та незаконні збройні формування.
  • Винним у державній зраді визнали хмельничанина, колись відомого спортсмена-легкоатлета. Він отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна за співпрацю з представником російських спецслужб. Як встановив суд, під час занять бігом засуджений приховано проводив фото- та відеозйомку дислокації та переміщення військової техніки і підрозділів Збройних Сил України. Розвідувальну інформацію передавав ворогові за допомогою одного із месенджерів. Також чоловік мав військову освіту, тож розробив для окупантів топографічну схему наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху захоплення міста. За свою допомогу державі-агресору він отримував кошти. Затримали спортсмена, коли він фотографував для "замовників" один із об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі. Російські військові планували нанести по ньому ракетні удари.
  • До п'яти років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла, засудили 51-річного місцевого жителя. Його також визнали винним у держзраді. Чоловік, як встановив суд, належав до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацювали з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої політичної партії ОПЗЖ. Засуджений працював як позаштатний кореспондент та був автором публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві "News Front". Із 2016 року він безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля, допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі. Усі неправдиві матеріали журналіст спочатку погоджував з представниками країни-агресора.

Упродовж 2023 року, зі слів Олексія Олійника, у провадженні дізнавачів управління СБУ в Хмельницькій області перебувало 65 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. Обвинувальні акти у 25 таких кримінальних провадженнях були спрямовані до суду.

"Наразі суд виніс шістнадцять обвинувальних вироків щодо колаборантів, які підтримували країну-агресора та здійснювали публічне заперечення збройної агресії. В межах санкції цієї статті усім призначено покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування", — говорить Олексій Олійник.

Переважно публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, зі слів керівника прокуратури області, засуджені здійснювали в заборонених соціальних мережах.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
Гребля, Ємільчинська громада, рибальське товариство, ставок, оренда
На Житомирщині суд зобов'язав мисливсько-рибальське товариство повернути громаді греблю
У Києві прокуратура вимагає знести гараж і повернути місту земельну ділянку вартістю понад 54 млн гривень
У Києві прокуратура вимагає знести гараж і повернути місту земельну ділянку вартістю понад 54 млн гривень
військові рф
Пограбували підприємство: судитимуть російських військових з бригади, яка вчиняла злочини в Бучі
На початок