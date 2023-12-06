З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Хмельницькою обласною прокуратурою було зафіксовано 353 воєнних злочини. До суду направили 82 кримінальних провадження, ще 49 особам повідомили про підозру.

Про це на брифінгу розповів керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник.

За його словами, до суду направили обвинувальні акти у восьми провадженнях за фактами участі громадян України у складі незаконних збройних формувань – терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Ще одинадцять обвинувальних актів, які були направлені до суду, стосувалися військовослужбовців ЗСУ, які у 2014 році вчинили державну зраду. Перебуваючи на території Криму, вони не виконали наказ про передислокацію та вступили на службу до військових формувань російської федерації.

Воєнні злочини росії, які зафіксували та розслідують на Хмельниччині. Інфографіка: прокуратура Хмельницької області

"Прокуратурою нашої області також здійснюється підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами вчинення 65 депутатами державної думи російської федерації умисних дій задля зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Після того, як ці провадження будуть розглянуті українськими судами та по них будуть винесені вироки, наша держава зможе звернутися до міжнародних інституцій з вимогою накласти на цих депутатів санкції та притягнути їх до відповідальності за умовами міжнародного права", — каже Олексій Олійник.

За словами керівника прокуратури області, цього року вперше на Хмельниччині порушили кримінальне провадження за фактом диверсії. Працівники СБУ викрили жителя Хмельниччини, який вступив в агентурний зв’язок з представником фсб рф та надавав останньому допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

"Чоловік збирав та передавав росіянам відомості у сфері оборони України та щодо об’єктів критичної інфраструктури регіону. Його затримали, коли він встановлював "маячок" на одному із шляхопроводів області. Щодо підозрюваного проводиться розслідування", — каже Олійник.

Злочини, пов'язані із російською агресією, які розслідуються на Хмельниччині. Інфографіка: прокуратура Хмельницької області

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, зі слів Олійника, судами вже винесено 22 обвинувальні вироки за злочини, пов'язані зі збройною агресією проти України. До реальної міри покарання цьогоріч засудили п'ятеро жителів Хмельниччини.

Керівник прокуратури зупинився на кількох таких справах:

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили 48-річну хмельничанку. Її визнали винною у державній зраді, вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабної війни жінка, через одну із соціальних мереж, налагодила контакт з представником фсб рф та передавала інформацію щодо розташування військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, підприємств, які працюють на оборонний комплекс країни, місця розташування аеродромів та залізничних станцій по місту та області. Зокрема, у квітні минулого року, за надісланими нею даними, окупанти нанесли ракетний удар по території Полонської громади. За надання вказаної інформації жінка отримувала кошти. Крім того, у соцмережах вона виправдовувала і вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію рф та незаконні збройні формування.

Винним у державній зраді визнали хмельничанина, колись відомого спортсмена-легкоатлета. Він отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна за співпрацю з представником російських спецслужб. Як встановив суд, під час занять бігом засуджений приховано проводив фото- та відеозйомку дислокації та переміщення військової техніки і підрозділів Збройних Сил України. Розвідувальну інформацію передавав ворогові за допомогою одного із месенджерів. Також чоловік мав військову освіту, тож розробив для окупантів топографічну схему наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху захоплення міста. За свою допомогу державі-агресору він отримував кошти. Затримали спортсмена, коли він фотографував для "замовників" один із об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі. Російські військові планували нанести по ньому ракетні удари.

До п'яти років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла, засудили 51-річного місцевого жителя. Його також визнали винним у держзраді. Чоловік, як встановив суд, належав до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацювали з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої політичної партії ОПЗЖ. Засуджений працював як позаштатний кореспондент та був автором публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві "News Front". Із 2016 року він безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля, допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі. Усі неправдиві матеріали журналіст спочатку погоджував з представниками країни-агресора.

Упродовж 2023 року, зі слів Олексія Олійника, у провадженні дізнавачів управління СБУ в Хмельницькій області перебувало 65 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. Обвинувальні акти у 25 таких кримінальних провадженнях були спрямовані до суду.

"Наразі суд виніс шістнадцять обвинувальних вироків щодо колаборантів, які підтримували країну-агресора та здійснювали публічне заперечення збройної агресії. В межах санкції цієї статті усім призначено покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування", — говорить Олексій Олійник.

Переважно публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, зі слів керівника прокуратури області, засуджені здійснювали в заборонених соціальних мережах.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.