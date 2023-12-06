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Чи пускатимуть батьків у дитсадки на новорічні ранки пояснили у департаменті освіти Житомира
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Чи пускатимуть батьків у дитсадки на новорічні ранки пояснили у департаменті освіти Житомира

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Чи пускатимуть батьків у дитсадки на новорічні ранки пояснили у департаменті освіти Житомира
Фото: Департамент освіти Житомира

Кожен колектив закладу освіти Житомирської громади окремо вирішуватиме, чи пускатиме батьків на новорічні ранки.

Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти Житомирської міської ради Валентин Арендарчук.

За його словами, є певний алгоритм безпеки, санітарно-гігієнічні норми, якими колективи навчальних закладів мають керуватися, зважаючи при цьому на епідситуацію у місті та у закладі.

"Чи запрошувати батьків на новорічні ранки має вирішити педколектив ліцею чи адміністрація дитсадка, бо у кожному закладі своя ситуація: десь багато хворих дітей, а десь мало. У пріоритеті — здоров'я і безпека дітей. Можна зменшити кількість людей, розбивши на більшу кількість груп, або домовитись і зафільмувати святковий захід, щоб його всі змогли побачити, бо не всім рідним вдасться побувати на святі", — розповів Валентин Арендарчук.

Він також наголосив, що процедуру міряння температури у навчальних закладах ніхто не скасовував.

"Батьки повинні знати, якщо у дитини є симптоми застуди: підвищення температури, нежить чи кашель, то не потрібно вести дитину у заклад освіти, щоб не інфікувати інших. Медпрацівники теж стежать за станом здоров'я дітей і у разі потреби забезпечать своєчасну ізоляцію вихованців із підозрою на захворювання. Педколективи співпрацюють з дитячими лікувальними закладами і з ними узгоджують свої дії", — зауважив Валентин Арендарчук.

Чи пускатимуть батьків у дитсадки на новорічні ранки пояснили у департаменті освіти Житомира
Валентин Арендарчук. Житомир, 17 жовтня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

У департаменті освіти також повідомили, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я у трьох областях, зокрема, Житомирській, зареєстровано перевищення епідемічного порогу щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.

Як зазначили в управлінні охорони здоров'я міської ради, зростання захворюваності на ГРВІ відбувається переважно за рахунок збільшення випадків серед дітей віком 5-14 років.

Раніше Суспільне повідомляло, що станом на 4 грудня на Житомирщині епідпоріг по захворюваності на ГРВІ перевищений на 28%. Рівень захворюваності продовжує зростати.

Також розповідали, що на Житомирщині можуть вводитися певні обмежувальні протиепідемічні заходи.

У коментарі Суспільному завідувачка відділу епіднагляду Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Лутай розповіла, що хоча показники захворюваності нині перевищують епідеміологічний поріг, проте навантаження на медичну систему не таке, як було в період пандемії COVID-19.

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