У Міжнародний день волонтера, який відзначають 5 грудня, розповідаємо про благодійні організації Кропивницького, які почали працювати майже 10 років тому, збирають мільйони гривень та допомагають армії і цивільним під час війни.

Генеральна Асамблея ООН в 1985 році запропонувала урядам щорічно відзначати 5 грудня Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку.

Кроп:Хаб – допомога ЗСУ

Громадський простір Кроп:Хаб (Krop:hub) працює з 2014 року. З цього періоду налагоджена співпраця з військовими. Організація купує машини та оптичні прилади, дрони та генератори, амуніцію та медичні препарати. Співорганізаторка простору Інна Колпак говорить, за роки існування фонду допомоги ЗСУ закуплено на десятки мільйонів гривень. За перші 100 днів повномасштабного вторгнення відправили на фронт тисячу тон вантажу.

"Територія Успіху" – гуманітарна допомога, зокрема переселенцям

Громадська організація "Територія успіху" працює з 2018 року. До повномасштабного вторгнення Росії надавали допомогу, юридичну та психологічну зокрема, людям, які потрапили в скрутні життєві обставини. Після вторгнення Росії організували у Кропивницькому Гуманітарні центри допомоги переселенцям. На 1 січня цього року, тобто за 10 місяців повномасштабної війни, Гуманітарні центри допомогли 70 тисячам людей, сказала співорганізаторка центрів Інга Дуднік. Там люди отримували їжу, одяг, побутові речі, допомогу з пошуком житла та юридичну підтримку.

Благодійний фонд "Янголи життя" – допомога онкохворим дітям

Під час російсько-української війни, коли більшість благодійників працюють для ЗСУ, лозунгом фонду "Янголи життя" став вислів: "Рак не почекає, поки пролетять ракети. Фонд заснований у 2016 році. Понад 100 тисяч дітей отримали допомогу на десятки мільйонів гривень, розповіла співзасновниця фонду Ольга Присяжнюк. Це ліки, засоби догляду за хворими, а також заснована фондом "Скарбничка хоробрості" – коли діти отримують зі скриньки подарунок за те, що перенесли болючу медпроцедуру.

"Разом ми сила" – допомога військовим

Громадську організацію "Разом ми сила" заснувала Тетяна Сила у 2014 році. Вона називає себе "волонтеркою 24/7" та говорить, до неї та її співробітників військові звертаються, як до родини. Організація закриває запити бійців ЗСУ в спорядженні, побутових речах, харчуванні, ліках, також її члени плетуть сітки та шиють одяг.

Скільки збирають гроші найбільші благодійні фонди України

Порахували, скільки грошей зібрали найбільші три благодійні фонди України на платформі Опендатабот. В огляді зборів на United24, "Повернись живим" та фонду Притули йдеться про те, що за дев'ять місяців 2023 року вони зібрали 12,5 мільярда гривень.

Від початку року найбільше пожертв у ці фонди надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу). У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 мільйонів гривень на 76 мільйонів.