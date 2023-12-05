Уряд України виділив 31,7 мільйон гривень на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету України.

"Виділення коштів дозволить завершити роботи зі зведення додаткових фортифікацій на одному з важливих напрямків. Будівництво фортифікаційних споруд є одним із пріоритетних та необхідних заходів для посилення національної безпеки країни та спроможностей оборони", — прокоментувала рішення уряду перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Раніше, 24 листопада, при Міністерстві оборони створили Міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблеми будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

До цього британська розвідка повідомила, що з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які будь-де у світі бачили за багато десятиліть.