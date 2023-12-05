Заступник керівника ОП Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним уповноваженим міністерства закордонних справ Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
Напередодні саміту Євроради було обговорено роботу України на шляху інтеграції в ЄС. Жовква поінформував Ламбрідіса про прогрес у реформуванні держави, досягнутий у період після оприлюднення Європейською комісією рекомендації почати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу.
"Україна виконала понад 90% необхідних для цього рекомендацій Європейської комісії та розраховує на справедливе рішення Євросоюзу, що базується на відповідних здобутках", — сказав посадовець.
Сторони також обговорили стан виконання домовленостей за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Греції у серпні, під час якого, зокрема відбувся перший саміт Україна-Балкани.
Окрему увагу приділили безпековій ситуації в Україні та потребам держави з метою успішного проведення контрнаступальних операцій зі звільнення тимчасово окупованих Росією територій.
Що відомо про вступ України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.
"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:
- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
- боротьба з відмиванням коштів;
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про нацменшини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.
7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.
8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.
Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.