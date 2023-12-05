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ВАКС продовжив тримання під вартою Князєву, але зменшив заставу
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ВАКС продовжив тримання під вартою Князєву, але зменшив заставу

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ВАКС продовжив тримання під вартою Князєву, але зменшив заставу
Вищий антикорупційний суд розглядає апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу ексголові Верховного суду Всєволоду Князєву, 31 травня 2023 року, фото: Нікіта Галка, Суспільне

Сьогодні Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в отриманні хабаря. Втім ВАКС зменшив розмір застави до 27 мільйонів гривень, повідомляє кореспондент Суспільного.

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

ВАКС залишив Князєва під вартою ще на 60 діб, до 2 лютого 2024 року, але зменшив розмір застави до 27 мільйонів гривень.

Адвокати ексголови ВСУ поінформували, що будуть подавати апеляцію.

У коментарі журналісту прокурор сказав, що обвинувачення просило залишити чинний запобіжний захід із заставою у 35 мільйонів гривень.

Захисники Князєва клопотали про запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою: “Ми вважали, що домашнього арешту буде достатньо. Цей запобіжний захід надав би можливість нашому клієнту слідкувати за здоров’ям у зв’язку із тим, що дуже погіршився. Бо сім місяців в ізоляторі з хворобою тяжке перебування. І щоб міг “нормально” знайомитися із матеріалами і готуватися до судових засідань,” — зазначили адвокати Володимир Клочков та Іван Староста.

За їхніми словами застава у 27 мільйонів гривень залишається завеликою. Тож захисники подаватимуть апеляцію.

У жовтні НАБУ завершило досудове розслідування у справі Всеволода Князєва та передало матеріал адвокатом на ознайомлення.

“Ми ознайомилися практично з половиною друкованих матеріалів. У справі 25 томів (том справи відповідно до Інструкції до 250 сторінок – ред.)”, — сказав Клочков.

12 жовтня інший фігурант цієї справи, адвокат Олег Горецький, визнав свою провину і пішов на угоді зі слідом. Його підозрювали у пропозиції та передачі хабаря. Відповідно до угоди Горецького визнали винним та призначили умовний термін на 3 роки та зобов’язав перерахувати 21 мільйон гривень на “Армію дронів”. За словами адвокатів Князєва, поки що свідчення Горецького обвинувачення не використовує під час засідань.

Раніше, 2 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Князева під вартою до 9 грудня.

Що відомо про корупційний скандал у Верховному суді

15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали тодішнього голову ВС Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Також Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру в справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи прослуховування Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

16 травня у Верховному суді скликали позачерговий пленум, який висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, залишивши колишнього голову Верховного суду під вартою.

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