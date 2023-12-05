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"Кров та піт — паливо війни". Історія командира взводу "Карпатської Січі" на псевдо "Зять"
Вторгнення Росії в УкраїнуІСТОРІЯРегіони

"Кров та піт — паливо війни". Історія командира взводу "Карпатської Січі" на псевдо "Зять"

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Як воює воїн Карпатської Січі Зять
Фото: сторінка у facebook "206 батальйон територіальної оборони ЗСУ"

Військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь на псевдо "Зять" служить командиром взводу 206 батальйону 241 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Його історію служби розповіли на Facebook-сторінці 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ "Карпатська Січ".

Воїн закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за фахом "Фінанси та кредит". Згодом працював в мережі магазинів. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік записався в ЗСУ.

"Родина формує світогляд людини, а історії бабусі Василя про військову звитягу її батька впливали на формування в онука принципів справедливості та гідності. Отже, коли загарбник знову прийшов на нашу землю, Зять без сумніву вступив до лав ЗСУ, бо захист Батьківщини та віддане служіння народові України, якому присягнув на вірність, є головною мотивацією", — йдеться у дописі.

Зять долучився до підрозділу й одразу вирушив на виконання бойового завдання на Харківщину. Взимку під час Бахмутської кампанії він отримав кульове поранення в ближньому контактному бою.

"Мінливість бойової ситуації, непередбачуваність, а також необхідність у швидкому ухваленні рішень — це ті фактори, з якими я зіштовхнувся в першому бою. Після лікування та реабілітації повернувся у стрій", — пригадує воїн.

Наразі Зять воює на Донеччині. Боєць каже, що ситуація непроста, але контрольована. Військовослужбовець попри службу також вдосконалює військові навички.

"Як говорять, кров та піт — паливо війни, тому краще нехай це буде піт наших тренувань, ніж кров побратимів. Я усвідомлюю, що ворог нахабно увірвався в мій дім і потрібно чинити опір. Ми обов’язково переможемо, тому що правда на нашому боці", — говорить Зять.

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