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Умєров обговорив з міністеркою оборони Бельгії передачу Україні F-16
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Умєров обговорив з міністеркою оборони Бельгії передачу Україні F-16

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Умєров і Дедондер
Міністр оборони Рустем Умєров і глава оборонного відомства Бельгії Людивін Дедондер. Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із главою оборонного відомства Бельгії Людивін Дедондер і обговорив передачу Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

За словами міністра оборони України, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюгів постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16. Водночас Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.

Також під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

"Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних сил України", – сказав Рустем Умєров.

У Міноборони додали, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 мільйонів євро.

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряний базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.

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