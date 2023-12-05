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Вночі окупанти завдали удар 4 ракетами по Селидовому
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Вночі окупанти завдали удар 4 ракетами по Селидовому

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Наслідки удару російських окупантів по навчальному закладу у Селидовому
Селидове, обстріли. Фото: Селидівська МВА

Вночі 5 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області чотирма ракетами С-300. Зруйнували навчальний заклад, багатоквартирний будинок та інші будівлі.

Про це повідомляє Селидівська МВА.

"5 грудня о першій годині ночі стався ворожий ракетний обстріл 4 ракетами С-300 по місту Селидове. Загиблих та постраждалих немає. Ведуться роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу", — повідомили у МВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • 4 багатоповерхових будинки;
  • 7 адміністративних будівель;
  • 4 приватних легкових автомобілі.

У ДСНС додали, що серед зруйнованих будівель п'ятиповерхівка навчального закладу, 2 приватних підприємства та багатоквартирний будинок.

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