Вночі окупанти завдали удар 4 ракетами по Селидовому

Вночі 5 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області чотирма ракетами С-300. Зруйнували навчальний заклад, багатоквартирний будинок та інші будівлі.
Про це повідомляє Селидівська МВА.
"5 грудня о першій годині ночі стався ворожий ракетний обстріл 4 ракетами С-300 по місту Селидове. Загиблих та постраждалих немає. Ведуться роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу", — повідомили у МВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджено:
- 4 багатоповерхових будинки;
- 7 адміністративних будівель;
- 4 приватних легкових автомобілі.
У ДСНС додали, що серед зруйнованих будівель п'ятиповерхівка навчального закладу, 2 приватних підприємства та багатоквартирний будинок.
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