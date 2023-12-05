У Новогродівці на Донеччині продовжуються пошуки чоловіка та жінки, які можуть перебувати під завалами триповерхового будинку. 5 грудня вдалося знайтиагменти тіл, які не можливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза.

Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.

5 грудня начальник МВА повідомив про знайдені під завалами фрагменти тіл, які не можливо ідентифікувати.

"Надалі буде проводитись ДНК-експертиза. Триває пошуково-рятувальна операція", — зазначив Олександр Шевченко.

Речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін розповідав Суспільному Донбас про аварійно-рятувальні роботи у Новогродівці.

"Наразі роботи на місці удару по триповерховому будинку тривають, як тривали та вчора. Рятувальники розбирають будівельне сміття, також працюють кінологи національної поліції", — розповів Станіслав Балдін.

Речник ДСНС додав, що поки рятувальники не знайшли тіла чоловіка та жінки, яки можуть перебувати під завалами.

Вчора, 4 грудня з під з-під завалів будинку дістали тіло 8-річної дівчинки.

Начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко в ефірі "Суспільне. Спротив" повідомив, що рятувальники розбирають завали тільки вдень, щоб уважно все оглянути. Роботи можуть тривати ще 3-4 дні.

Ракетний удар в ніч на 30 листопада: що відомо про обстріл Покровського району

У ніч на 30 листопада російські війська завдали удару шістьма ракетами С-300 по Покровському району, повідомили в поліції Донеччини. Під ударом були Мирноград, Новогродівка та Покровськ. Ракети поцілили по житловій забудові: частково зруйнований багатоквартирний житловий будинок у Новогродівці, приватна оселя у Покровську. Також обстрілом пошкоджені багатоквартирні будинки і приватні в цих містах, крім того, у Мирнограді розбиті адміністративні будівлі.

Внаслідок обстрілу у Покровську і Новогродівці десять людей дістали поранення, з них четверо — діти, зокрема 6-місячний хлопчик. Більшість поранених лікарі відпустили додому після надання їм допомоги. Частина пацієнтів лишається у лікарні під наглядом, один очікує на операцію.

Рятувальникам, розповідав речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін, від початку було відомо, що під завалами 3-поверхового будинку у Новогродівці можуть бути люди. 30 листопада дістали тіла двох чоловіків.

У Покровську за словами начальника МВА Сергія Добряка, пошкоджені адмінбудівля, дитячий садочок 4 багатоповерхових та 15 приватних будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.

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