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Стефанішина: Звіт Єврокомісії буде стриманим, а головне рішення про початок перемовин щодо вступу — в грудні
ЄСУКРАЇНАПодіїПолітика

Стефанішина: Звіт Єврокомісії буде стриманим, а головне рішення про початок перемовин щодо вступу — в грудні

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Стефанішина: Звіт Єврокомісії буде стриманим, а головне рішення про початок перемовин щодо вступу — в грудні
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на безпековому форумі у Варшаві, 4 листопада 2022 року, фото: AP

Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що звіт Єврокомісії стосовно виконання Україною умов для початку перемовин про вступ міститиме стримані формулювання.

Про це посадовиця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ми зробили все, про що домовлялися. Реформи подовжаться і надалі до і після початку переговорів про членство. Це марафон", — написала Стефанішина.

Міністерка вказала, що звіт, який оприлюднять 8 листопада, "розповість про прогрес України та дасть розуміння подальших кроків, але формулювання будуть стримані". У цьому контексті посадовиця відзначила три речі:

  • Україна є частиною "ширшого політичного пазла" розширення й у звіті мовитиметься саме про це;
  • реформи мають продовжуватися, а вичерпного списку завдань не буде;
  • звіт Єврокомісії — лише основа, головне рішення про початок переговорів ухвалюватиметься лідерами ЄС у грудні.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

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