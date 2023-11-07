Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що звіт Єврокомісії стосовно виконання Україною умов для початку перемовин про вступ міститиме стримані формулювання.
Про це посадовиця повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Ми зробили все, про що домовлялися. Реформи подовжаться і надалі до і після початку переговорів про членство. Це марафон", — написала Стефанішина.
Міністерка вказала, що звіт, який оприлюднять 8 листопада, "розповість про прогрес України та дасть розуміння подальших кроків, але формулювання будуть стримані". У цьому контексті посадовиця відзначила три речі:
- Україна є частиною "ширшого політичного пазла" розширення й у звіті мовитиметься саме про це;
- реформи мають продовжуватися, а вичерпного списку завдань не буде;
- звіт Єврокомісії — лише основа, головне рішення про початок переговорів ухвалюватиметься лідерами ЄС у грудні.
Що відомо про вступ України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.
"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:
- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
- боротьба з відмиванням коштів;
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про нацменшини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.
7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.