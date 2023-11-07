Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що звіт Єврокомісії стосовно виконання Україною умов для початку перемовин про вступ міститиме стримані формулювання.

Про це посадовиця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ми зробили все, про що домовлялися. Реформи подовжаться і надалі до і після початку переговорів про членство. Це марафон", — написала Стефанішина.

Міністерка вказала, що звіт, який оприлюднять 8 листопада, "розповість про прогрес України та дасть розуміння подальших кроків, але формулювання будуть стримані". У цьому контексті посадовиця відзначила три речі:

Україна є частиною "ширшого політичного пазла" розширення й у звіті мовитиметься саме про це;

реформи мають продовжуватися, а вичерпного списку завдань не буде;

звіт Єврокомісії — лише основа, головне рішення про початок переговорів ухвалюватиметься лідерами ЄС у грудні.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.