ДБР розслідуватиме загибель помічника Залужного Частякова

Кримінальне провадження за фактом загибелі від вибуху гранати помічника Головнокомандувача ЗСУ майора Геннадія Частякова скерували до Державного бюро розслідувань.

Про це у Telegram повідомила Національна поліція України.

"Сьогодні, 7 листопада, підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в с. Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань", — йдеться у повідомленні.

Геннадій Частяков загинув під Києвом напередодні, 6 листопада, через вибух гранати. Боєприпас був частиною подарунка на від колеги — у Частякова був День народження. Від вибуху постраждав і його син, якого госпіталізували в тяжкому стані.

Загибель свого помічника підтвердив Валерій Залужний.

За попередніми даними Національної поліції, це був нещасник випадок. Речниця Нацполіції Мар'яна Рева підтвердила, що граната, яка вибухнула в руках Частякова, була подарунком. Дарувальник попередив його, що гранати бойові, аби той звернув на це увагу.

Поліцейські вже розшукали чоловіка, який подарував Частякову гранати. За інформацією "Укрінформу", ідеться про полковника Тімченка. У його кабінеті вже провели обшуки, вилучили ще 2 аналогічних боєприпаси.

Син Частякова, за словами речниці МВС, у тяжкому стані перебуває в лікарні, а донька отримала легкі поранення.