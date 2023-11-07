Речниця МВС: Попередньо, загибель помічника Залужного — нещасний випадок

Представниця Міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева розповіла деякі деталі розслідування загибелі Геннадія Частякова. Попередньо, це був нещасник випадок. Син Частякова поки у важкому стані.

Про це сказала в ефірі телемарафону.

Рева підтвердила, що граната, яка вибухнула в руках Частякова, була подарунком. Дарувальник попередив Частякова, що гранати бойові, аби той звернув на це увагу.

"Очевидно, на жаль, ці слова загиблий не сприйняв серйозно, — додала Рева. — За тією інформацією, яку ми зібрали станом на зараз, можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, необережне поводження з боєприпасами".

Слідчі цілу ніч працювали на місці події, вилучили інші подібні боєприпаси. Правоохоронці проведуть експертизу — що це за зброя та на яких підставах вона передавалася.

Поліцейські вже розшукали чоловіка, який подарував Частякову гранати. За інформацією "Укрінформу", ідеться про полковника Тімченка. У його кабінеті вже провели обшуки, вилучили ще 2 аналогічних боєприпаси.

Син Частякова, за словами речниці МВС, у тяжкому стані перебуває в лікарні, а донька отримала легкі поранення, із нею все гаразд.

Нагадаємо, на Київщині 6 листопада від вибуху гранати загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Боєприпас був частиною подарунка від колеги — в Частякова був День народження.

Загибель підтвердив Валерій Залужний. Після вибуху 13-річного сина Частякова госпіталізували у тяжкому стані. Триває слідство.