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Опалення у громадах Донецької області: де вже підключили котельні, де планують та де відсутнє
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Опалення у громадах Донецької області: де вже підключили котельні, де планують та де відсутнє

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Опалення у громадах Донецької області: де вже підключили котельні, де планують та де відсутнє
Котельня (ілюстративне). Фото: КОВА

У Донецькій області вже працюють 187 котелень з 289. Про це на брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації Лариса Гусева.

За її словами, повністю опалення є в таких громадах:

  • Великоновосілківська,
  • Андріївська,
  • Дружківська,
  • Іллінівська,
  • Святогірська,
  • Слов'янська,
  • Черкаська,
  • Курахівська,
  • Гродівська,
  • Очеретинська,
  • Шахівська.

За даними ОДА, у цих громадах всі котельні, які підготовлені до опалювального періоду, запущені. Також, за інформацією Гусевої, запускають котельні в Костянтинівській, Миколаївській, Мирноградській, Новогродівській, Покровській, Удачненській та Олександрівській громадах.

"Більшість котелень у цих громадах вже працюють, триває підключення решти. За тиждень вони всі мають запрацювати".

В Олександрівській громаді опалювальний сезон починають сьогодні, розповіла заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства.

Як повідомила Гусева, до опалення в Донецькій області підключені 58 закладів охорони здоров'я з 80, освіти — 53 з 122, 61 садочок з 143, 2285 житлових будинків з 3922.

"Рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи або військові адміністрації, один з критеріїв включення опалення є температура. Зважаючи на теплу осінь, деякі громади ще не почали запускати котельні: має бути три доби температура близько восьми градусів тепла", — зазначила вона.

Тож, як поінформували в ОДА, адміністрації міста Краматорськ, а також громад Новодонецької, Білозерської, Добропільської, Криворізької та Селидівської громад вирішать, коли включати опалення.

Цієї зими без централізованого опалення на підконтрольній Україні Донеччині залишаться вісім громад.

Опалювальний сезон цього року не розпочнеться у Бахмуті, Сіверську, Торецьку, Часовому Яру, Вугледарі, Авдіївці, Святогірську та Лимані. Там зруйноване газо- та електропостачання, а жителів забезпечать буржуйками, пелетами, вугіллям тощо.

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