Станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази.

Про це посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив у коментарі Суспільному.

“Перший дозвіл отримали, скільки пройдуть людей по факту — побачимо ввечері”, — повідомив Суспільному Корнійчук.

За інформацією дипломата, операція евакуації має розпочатися у вівторок, 7 листопада. За його словами, співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

“Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази — 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови”, — сказав раніше посол у коментарі "Укрінформу".

Що відомо про евакуацію іноземців із Сектору Гази

Контрольно-пропускний пункт Рафах між Сектором Гази та Єгиптом у середу, 1 листопада, почав пропускати з боку Гази іноземців. За повідомленням інформаційного агентства Reuters, Катар домовився з Ізраїлем, Єгиптом і угрупуванням ХАМАС про відкриття переходу, хоча поки що неясно, на який термін.

Про посередництво Катару щодо відкриття гуманітарного коридору Суспільному раніше говорив посол України в Ізраїлі Корнійчук.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Суспільному вказав, що у Секторі Гази збільшилася до 4 кількість загиблих українців (троє дітей та дорослий), ще 6 людей зазнали поранень.

24 жовтня вранці в МЗС України говорили, що пів тисячі українців перебувають у Секторі Гази, з них лиш понад 300 громадян зареєструвалися для евакуації.

21 жовтня в Газу потрапила перша гуманітарна допомога: медикаменти, їжа та бутильована вода. Станом на 26 жовтня на територію сектору загалом впустили близько 70 вантажівок. Для порівняння, до початку війни, в Сектор Гази щодня доставляли не менше сотні вантажівок. Водночас КПП жодного разу не відкривалось на перетин для людей. Як повідомляло видання Wall Street Journal, з самого початку були передумови вважати, що Єгипет дозволить евакуацію іноземців із Гази, втім країна не хотіла допустити потоку біженців на свою територію.

У мирні часи Єгипет також жорстко контролював перетин через "Рафах". Палестинці, які хотіли виїхати з Гази до війни, мали отримати дозвіл як від ХАМАСу, так і від Єгипту. За даними ООН, у серпні 2023 року влада Єгипту дозволила близько 20 тисяч виїздів.

Станом на вечір 1 листопада 361 іноземний громадянин в'їхав до Єгипту через контрольно-пропускний пункт Рафах із Гази.

Як повідомили Суспільному у посольстві України в Єгипті, 6 листопада контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні Сектору Гази та Єгипту знову запрацював, але лише для тих, хто був у попередніх списках і не встиг виїхати.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.