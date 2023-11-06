Пункт пропуску Рафах відкрили, але пускають за старими списками

Контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні Сектору Гази та Єгипту знову запрацював, але лише для тих, хто був у попередніх списках і не встиг виїхати.

Про це Суспільному повідомили у посольстві України в Єгипті.

Близько 15:10 пункт пропуску з Єгиптом Рафах відкрили, але лише для людей, які були в погоджених раніше списках і які не встигли покинути Сектор Гази до сьогодні.

Застосовувався порядок наближений до алфавітного, але не стовідсотково. Яким саме принципом керується єгипетська сторона, українському посольству не повідомили.

Що відомо про початок евакуації іноземців з Гази

Напередодні контрольоване ХАМАСом "Головне управління прикордонних переходів та кордонів" оприлюднило у Фейсбуці список із 545 іноземців та осіб із подвійним громадянством, які, як ішлося, могли залишити Сектор Гази через пункт пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом у середу, 1 листопада.

Контрольно-пропускний пункт Рафах між Сектором Гази та Єгиптом у середу, 1 листопада, почав пропускати з боку Гази іноземців. За повідомленням інформаційного агентства Reuters, Катар домовився з Ізраїлем, Єгиптом і угрупуванням ХАМАС про відкриття переходу, хоча поки що неясно, на який термін.

Про посередництво Катару щодо відкриття гуманітарного коридору Суспільному раніше говорив посол України в Ізраїлі Корнійчук.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Суспільному вказав, що у Секторі Гази збільшилася до 4 кількість загиблих українців (троє дітей та дорослий), ще 6 людей зазнали поранень.

24 жовтня вранці в МЗС України говорили, що пів тисячі українців перебувають у Секторі Гази, з них лиш понад 300 громадян зареєструвалися для евакуації.

21 жовтня в Газу потрапила перша гуманітарна допомога: медикаменти, їжа та бутильована вода. Станом на 26 жовтня на територію сектору загалом впустили близько 70 вантажівок. Для порівняння, до початку війни, в Сектор Гази щодня доставляли не менше сотні вантажівок. Водночас КПП жодного разу не відкривалось на перетин для людей. Як повідомляло видання Wall Street Journal, з самого початку були передумови вважати, що Єгипет дозволить евакуацію іноземців із Гази, втім країна не хотіла допустити потоку біженців на свою територію.

У мирні часи Єгипет також жорстко контролював перетин через "Рафах". Палестинці, які хотіли виїхати з Гази до війни, мали отримати дозвіл як від ХАМАСу, так і від Єгипту. За даними ООН, у серпні 2023 року влада Єгипту дозволила близько 20 тисяч виїздів.

Станом на вечір 1 листопада 361 іноземний громадянин в'їхав до Єгипту через контрольно-пропускний пункт Рафах із Гази.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.