У Слов'янську на Донеччині розпочали ремонт амбулаторії №7, яка влітку 2022 року була пошкоджена російським обстрілом.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Будівля медзакладу, який знаходиться у мікрорайоні Хімік, сильно постраждала від обстрілу влітку минулого року", — повідомив Вадим Лях.

За словами Ляха, гроші на ремонт амбулаторії №7 виділили з державного та місцевого бюджету.

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