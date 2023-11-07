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У Слов'янську розпочали ремонт амбулаторії, яка була пошкоджена російськими обстрілами
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У Слов'янську розпочали ремонт амбулаторії, яка була пошкоджена російськими обстрілами

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У Слов'янську на Донеччині розпочали ремонт амбулаторії №7, яка влітку 2022 року була пошкоджена російським обстрілом.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Будівля медзакладу, який знаходиться у мікрорайоні Хімік, сильно постраждала від обстрілу влітку минулого року", — повідомив Вадим Лях.

За словами Ляха, гроші на ремонт амбулаторії №7 виділили з державного та місцевого бюджету.

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