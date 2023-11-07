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Удари України по Криму можуть затримати постачання РФ нових кораблів — британська розвідка
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Удари України по Криму можуть затримати постачання РФ нових кораблів — британська розвідка

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Корабель "Аскольд" після ракетного удару у Криму
Корабель "Аскольд" після ракетного удару. Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Здатність України завдавати ударів по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

“Як повідомляють українські та російські джерела, 4 листопада 2023 року новозбудований російський військово-морський корвет був майже напевно пошкоджений після удару, нанесеного під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму”, — відзначили у британській розвідці.

Зазначається, що корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не був введений в експлуатацію у складі ВМС Росії.

“Цей інцидент стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів”, — йдеться у звіті британських розвідників.

Що відомо про атаку на завод "Залив" у Керчі

Ввечері 4 листопада в коментарі Суспільному Крим місцевий житель підтвердив декілька потужних вибухів у Керчі. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО. "Глава" Криму Сергій Аксьонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що завод "Залив" був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.

СтратКом ЗСУ у Telegram опублікував фото з наслідками ракетного удару. Зазначається, що ракетний корабель "Аскольд" після нещодавнього удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі окупованого Криму, отримав значні ушкодження та, можливо, не підлягає ремонту.

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