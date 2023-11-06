Ракетний корабель "Аскольд" може не підлягати ремонту — СтратКом ЗСУ

Ракетний корабель "Аскольд" після нещодавнього удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі окупованого Криму, отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram, опублікувавши фото з наслідками ракетного удару.

"Підтверджено... За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту", — йдеться у повідомленні.

Також СтратКом вказав, що російський ракетоносій "Аскольд" є найсвіжішим судном проєкту "Каракурт" із технологією "Стелс".

За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

Що відомо про атаку на завод "Залив" у Керчі

Ввечері 4 листопада в коментарі Суспільному Крим місцевий житель підтвердив декілька потужних вибухів у Керчі. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО. "Глава" Криму Сергій Аксьонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що завод "Залив" був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook