Ракетний корабель "Аскольд" може не підлягати ремонту — СтратКом ЗСУ

Ракетний корабель "Аскольд" після нещодавнього удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі окупованого Криму, отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram, опублікувавши фото з наслідками ракетного удару.
"Підтверджено... За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту", — йдеться у повідомленні.
Також СтратКом вказав, що російський ракетоносій "Аскольд" є найсвіжішим судном проєкту "Каракурт" із технологією "Стелс".
За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.
Що відомо про атаку на завод "Залив" у Керчі
- Ввечері 4 листопада в коментарі Суспільному Крим місцевий житель підтвердив декілька потужних вибухів у Керчі. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО. "Глава" Криму Сергій Аксьонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що завод "Залив" був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.
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