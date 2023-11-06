Сільський пейзаж на фасаді. На Кіровоградщині художник розмалював школу

У Кіровоградській області художник зі Знам’янки Володимир Поляков розмалював школу. Він зобразив на фасаді пейзажі села Дмитрівка, де розташована школа і куди художник приїжджає на роботу.

Володимир Поляков розпочав роботу понад місяць тому. Зобразив те, що сам бачить щодня, коли на велосипеді їде на роботу. На створення розпису витратили 40 літрів фарби. Її та роботу художника оплатили благодійники.

"Це спеціальні професійні фарби для фасадів. Вони стійкі до вигорання. У свій час я працював у Лаврі й теж з такими матеріалами".

Володимир Поляков розмалював школу. Фото: Суспільне Кропивницький

Художник за роботою. Фото: Суспільне Кропивницький

Фарби художника. Фото: Суспільне Кропивницький

Розпис фасаду ліцею — це продовження стінопису "Тарас Шевченко", який з’явився торік. Начальниця відділу культури Дмитрівської сільради Лідія Міркотан розповіла, що це будівля для молодшого корпусу, і спочатку її планували прикрасити дитячими малюнками, але потім залишили єдиний стиль у розписі школи.

"Щоб його зв’язати з муралом, вирішили, що краще, якщо це буде продовження "Мені 13 минало, я пас ягнята за селом".

Стінопис "Тарас Шевченко". Фото: Суспільне Кропивницький

Поки художник працює, на перерві біля нього збираються учні. Яні Камінській подобається натуральність малюнку.

"Думаю, що це було правильне рішення — так облагородити школу, її вигляд. Відчуваю гордість, що саме на цій школі зображений Шевченко і село".

Учні Дмитрівської школи спостерігають за роботою художника. Фото: Суспільне Кропивницький

Пейзаж на стіні школи. Фото: Суспільне Кропивницький

Елементи пейзажу. Фото: Суспільне Кропивницький

Художник зобразив краєвиди рідного краю. Фото: Суспільне Кропивницький

У цьому ліцеї навчається 301 учень. Розпис школи триватиме, розповіла директорка Олена Павленко.

"Я думаю, що для кожного з тих, хто сюди заходить, приємно дивитися не тільки на те, що в класі, а й на те, що зовні. Ось такі мурали, все, що зробив художник, робить і продовжує робити, — це й естетика, і затишок. Хочеться і навчатися, і пройтися на вулиці повз цих гарних малюнків".