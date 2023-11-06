НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Сільський пейзаж на фасаді. На Кіровоградщині художник розмалював школу
художникиМИСТЕЦТВОШКОЛАОСВІТАКУЛЬТУРАРегіони

Сільський пейзаж на фасаді. На Кіровоградщині художник розмалював школу

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сільський пейзаж на фасаді. На Кіровоградщині художник розмалював школу
Школа в селі Дмитрівка. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кіровоградській області художник зі Знам’янки Володимир Поляков розмалював школу. Він зобразив на фасаді пейзажі села Дмитрівка, де розташована школа і куди художник приїжджає на роботу.

Володимир Поляков розпочав роботу понад місяць тому. Зобразив те, що сам бачить щодня, коли на велосипеді їде на роботу. На створення розпису витратили 40 літрів фарби. Її та роботу художника оплатили благодійники.

"Це спеціальні професійні фарби для фасадів. Вони стійкі до вигорання. У свій час я працював у Лаврі й теж з такими матеріалами".

Володимир Поляков розмалював школу
Володимир Поляков розмалював школу. Фото: Суспільне Кропивницький

Художник за роботою
Художник за роботою. Фото: Суспільне Кропивницький

Фарби художника
Фарби художника. Фото: Суспільне Кропивницький

Розпис фасаду ліцею — це продовження стінопису "Тарас Шевченко", який з’явився торік. Начальниця відділу культури Дмитрівської сільради Лідія Міркотан розповіла, що це будівля для молодшого корпусу, і спочатку її планували прикрасити дитячими малюнками, але потім залишили єдиний стиль у розписі школи.

"Щоб його зв’язати з муралом, вирішили, що краще, якщо це буде продовження "Мені 13 минало, я пас ягнята за селом".

Стінопис "Тарас Шевченко"
Стінопис "Тарас Шевченко". Фото: Суспільне Кропивницький

Поки художник працює, на перерві біля нього збираються учні. Яні Камінській подобається натуральність малюнку.

"Думаю, що це було правильне рішення — так облагородити школу, її вигляд. Відчуваю гордість, що саме на цій школі зображений Шевченко і село".

Учні Дмитрівської школи спостерігають за роботою художника
Учні Дмитрівської школи спостерігають за роботою художника. Фото: Суспільне Кропивницький

Пейзаж на стіні школи
Пейзаж на стіні школи. Фото: Суспільне Кропивницький

Елементи пейзажу
Елементи пейзажу. Фото: Суспільне Кропивницький

Художник зобразив краєвиди рідного краю
Художник зобразив краєвиди рідного краю. Фото: Суспільне Кропивницький

У цьому ліцеї навчається 301 учень. Розпис школи триватиме, розповіла директорка Олена Павленко.

"Я думаю, що для кожного з тих, хто сюди заходить, приємно дивитися не тільки на те, що в класі, а й на те, що зовні. Ось такі мурали, все, що зробив художник, робить і продовжує робити, — це й естетика, і затишок. Хочеться і навчатися, і пройтися на вулиці повз цих гарних малюнків".

Володимир Поляков біля Дмитрівської школи
Володимир Поляков біля Дмитрівської школи. Фото: Суспільне Кропивницький

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
&quot;Жінки на моїх полотнах — це образ України&quot;: художник із Житомирщини вшосте презентує виставку &quot;Незламна&quot;
"Жінки на моїх полотнах — це образ України": художник із Житомирщини вшосте презентує виставку "Незламна"
&quot;З подихом осені…&quot;: виставку квітів на полотнах презентує у бібліотеці Житомира косметологиня Валентина Сіденко
"З подихом осені…": виставку квітів на полотнах презентує у бібліотеці Житомира косметологиня Валентина Сіденко
Рибний іконопис: чумацькі традиції, що дійшли до наших днів
Рибний іконопис: чумацькі традиції, що дійшли до наших днів
Мурал з військовим літаком створили у Старокостянтинові, що на Хмельниччині
Мурал з військовим літаком створили у Старокостянтинові, що на Хмельниччині
На початок