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Командир 128 бригади запізнився на нагородження: приїхав вже після атаки — джерела
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Командир 128 бригади запізнився на нагородження: приїхав вже після атаки — джерела

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Шеврон 128 ОГШБ
Шеврон 128 ОГШБ. Фото: Закарпатська 128 бригада | Facebook

Командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк приїхав на місце нагородження військових із запізненням. Він прибув після атаки Росії по скупченню бійців. Ударів було два: одна ракета поцілила у будівлю позаду місця збору, друга — по скупченню особового складу на вулиці.

Про це Суспільному сказало джерело у 128 ОГШБ.

За інформацією джерела Суспільного, наразі Лисюк продовжує виконувати свої обов’язки командира ОГШБ.

Нам вдалось додзвонитись до нього, аби спитати, хто ініціював нагородження. Він відповів, що "це інформація з обмеженим доступом".

Також про спізнення Лисюка повідомляє Громадське. За інформацією видання, спершу нагородження запланували на 9:00, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади — їх зібрали для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Загинуло 19 людей. ДБР почало розслідування.

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