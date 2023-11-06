Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони в розвідки підтримав законопроєкти про продовження в Україні дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації, подані президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив член комітету, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів (проєкти Законів № 10211 та 10212). З 16 листопада 2023 року на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року", — написав він у Телеграмі.

Далі за законопроєкти має проголосувати Верховна рада.

Раніше 6 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

В Україні триває мобілізація. 2 травня Верховна рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У цьому році парламент схвалював продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, 20 травня і 27 липня. Наразі воєнний стан діє в Україні до 15 листопада.