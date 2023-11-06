У селищі Журавно на Львівщині благодійники планують відреставрувати палац XVIII століття, який занепадає. Після завершення робіт там планують облаштувати Центр психологічної допомоги дітям, які постраждали від війни.

Суспільне дізнавалося, коли розпочнеться реставрація та яка вартість робіт.

Львівська обласна рада, військова адміністрація та благодійний фонд "HopeUA" підписали меморандум про реставрацію старовинного палацу Скшинських-Чарторийських у Журавно. Також, за словами представниці благодійного фонду Анни Ткачик, там планують облаштувати Центр психологічної допомоги дітям війни.

"У проєкті є пропрацьоване переоблаштування. Там буде укриття, їдальня, зони відпочинку, житловий фонд. Додатково буде пропрацьовано кабінети — навчальні та терапевтичні. Центр зможе приймати близько 200-250 дітей на місяць", – пояснює Анна Ткачик.

Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів

Палац розташований на території Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу. Це – комунальне майно Львівської обласної ради. Від початку війни у новіших корпусах закладу проживає 100 евакуйованих дітей із Запорізької області. Директорка будинку підтриманого проживання Ольга Буянова розповіла Суспільному, що загалом палац пустує майже десять років.

"До того тут був дитячий протитуберкульозний санаторій, але у 2004 році тут була пожежа і з того моменту тут ніхто не проживав", – каже Ольга Буянова.

Паралельно з реставраційними роботами, благодійний фонд планує проводити реабілітацію дітей на базі орендованих санаторіїв чи баз відпочинку. Адже під час війни багато дітей мають травматичні розлади.

"За даними ЮНІСЕФ, майже дві третини дітей змушені були покинути домівки. Деякі з цих дітей пережили самі або були свідками дуже страшних подій. Були свідками артилерійських обстрілів, ракетних атак, руйнувань домівок, втрати близьких. Передбачають, що півтора мільйона таких дітей можуть мати більший ризик розвитку депресій, тривожних розладів і постравматичного стресового розладу", – розповідає психотерапевтка Леся Підлісецька.

На реставрацію палацу благодійники, зокрема з Нідерландів, нададуть 3 мільйони доларів. До робіт мають приступити навесні наступного року. А загалом реконструкція триватиме два роки, уточнила представниця благодійного фонду Анна Ткачик.