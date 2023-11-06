НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Центр допомоги дітям у палаці XVIII століття: що відомо про проєкт, який реалізують на Львівщині
ДІТИРеставраціяПСИХОЛОГІЯДОПОМОГАРегіони

Центр допомоги дітям у палаці XVIII століття: що відомо про проєкт, який реалізують на Львівщині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Центр допомоги дітям у палаці XVIII століття: що відомо про проєкт, який реалізують на Львівщині
Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно. Фото: Суспільне Львів

У селищі Журавно на Львівщині благодійники планують відреставрувати палац XVIII століття, який занепадає. Після завершення робіт там планують облаштувати Центр психологічної допомоги дітям, які постраждали від війни.

Суспільне дізнавалося, коли розпочнеться реставрація та яка вартість робіт.

Львівська обласна рада, військова адміністрація та благодійний фонд "HopeUA" підписали меморандум про реставрацію старовинного палацу Скшинських-Чарторийських у Журавно. Також, за словами представниці благодійного фонду Анни Ткачик, там планують облаштувати Центр психологічної допомоги дітям війни.

"У проєкті є пропрацьоване переоблаштування. Там буде укриття, їдальня, зони відпочинку, житловий фонд. Додатково буде пропрацьовано кабінети — навчальні та терапевтичні. Центр зможе приймати близько 200-250 дітей на місяць", – пояснює Анна Ткачик.

1
Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів
1
Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів
1
Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів
1
Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів
1
Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів
1
Палац Скшинських-Чарторийських у селищі Журавно Фото: Суспільне Львів

Палац розташований на території Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу. Це – комунальне майно Львівської обласної ради. Від початку війни у новіших корпусах закладу проживає 100 евакуйованих дітей із Запорізької області. Директорка будинку підтриманого проживання Ольга Буянова розповіла Суспільному, що загалом палац пустує майже десять років.

"До того тут був дитячий протитуберкульозний санаторій, але у 2004 році тут була пожежа і з того моменту тут ніхто не проживав", – каже Ольга Буянова.

Паралельно з реставраційними роботами, благодійний фонд планує проводити реабілітацію дітей на базі орендованих санаторіїв чи баз відпочинку. Адже під час війни багато дітей мають травматичні розлади.

"За даними ЮНІСЕФ, майже дві третини дітей змушені були покинути домівки. Деякі з цих дітей пережили самі або були свідками дуже страшних подій. Були свідками артилерійських обстрілів, ракетних атак, руйнувань домівок, втрати близьких. Передбачають, що півтора мільйона таких дітей можуть мати більший ризик розвитку депресій, тривожних розладів і постравматичного стресового розладу", – розповідає психотерапевтка Леся Підлісецька.

На реставрацію палацу благодійники, зокрема з Нідерландів, нададуть 3 мільйони доларів. До робіт мають приступити навесні наступного року. А загалом реконструкція триватиме два роки, уточнила представниця благодійного фонду Анна Ткачик.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Юні сумчани стартували з перемоги на чемпіонаті України з футзалу
Юні сумчани стартували з перемоги на чемпіонаті України з футзалу
Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у &quot;Дії&quot; — Федоров
Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії" — Федоров
Випав хлопчик із вікна у Рівному
У Рівному хлопчик під час розваги випав із вікна другого поверху. Як це сталося
Після поширення відео знущання з птаха три родини з Кіровоградщини взяли на облік
Після поширення відео знущання з птаха три родини з Кіровоградщини взяли на облік
На початок