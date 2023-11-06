У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій мешкають троє котів. Когось з них знайшли на вулиці волонтери, а від когось відмовились господарі. Засновниця закладу Евеліна Критченко розповіла Суспільному: тварини пройшли лікування, оброблені від шкідників та мають щеплення.
Одні з кішок, що мешкає у кафе – Муся. Їй більш ніж рік. Тварину волонтери знайшли на вулиці схудлою та хворою, розповідає засновниця закладу Евеліна Критченко. Кішку вилікували та забрали сюди.
Також тут мешкає Матюша, йому два роки. Раніше він мав домівку, однак власники відмовились від нього та віддали волонтерам.
"Коли я зайшла в заклад, він мене кігтиками взяв в заручники й не відпускав — це було дуже мило. Видно, що за ними доглядають, що вони не страждають від того, що вони спілкуються з людьми — це для них також є комфортно. Я обожнюю котів, але у мене в чоловіка алергія, тому на жаль не можу його завести, а тут є можливість погратися з котиками”, – говорить відвідувачка закладу Ольга Оніщенко.
Марія Макарова завітала сюди зі своїм хлопцем. Говорить: любить котів, тому коли дізналася про цей заклад, одразу прийшла.
"Купили ласощі, тому що побачили дуже-дуже милих котиків, як їх можна не погодувати", – каже вона.
Співзасновник закладу Руслан Левченко каже: їхні коти пройшли лікування, оброблені від шкідників та мають щеплення. Надалі обробку робитимуть щомісяця. За словами Руслана, сюди невдовзі переїдуть ще три коти.
"Двох ми доліковуємо і один після кастрації. Заходячи до нас треба одягати бахіли, щоб котики, коли ходять по підлозі не розносили сміття та багнюка. У котів є своє харчування, свій раціон, який погоджений з їх лікарем", – розповів співзасновник закладу Руслан Левченко.
Засновниця закладу Евеліна Критченко говорить, подібні кав'ярні бачила в інших регіонах країни та за кордоном, тому вирішила відкрити таке кафе й у своєму місті.
"Я вважаю, що взагалі атмосфера з котиками — це така антистрес-атмосфера. Можна прийти погладити, попити кави. У нас в кафе не можна лякати котиків гучними звуками, не можна використовувати спалах для фото та відео зйомки, не можна будити котиків, не модна смикати, трясти. У котиків є своя кімната відпочинку", – каже засновниця закладу.
За словами Евеліни, цих котів люди можуть забрати собі. Для цього потрібно заповнити анкету та пройти співбесіду.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро