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"Можна прийти погладити, попити кави". У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти
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"Можна прийти погладити, попити кави". У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти

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Кав’ярня, у якій живуть коти
Засновниця кав'ярні Евеліна Критченко разом із кішкою Мусею. Фото: Суспільне Дніпро

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій мешкають троє котів. Когось з них знайшли на вулиці волонтери, а від когось відмовились господарі. Засновниця закладу Евеліна Критченко розповіла Суспільному: тварини пройшли лікування, оброблені від шкідників та мають щеплення.

Одні з кішок, що мешкає у кафе – Муся. Їй більш ніж рік. Тварину волонтери знайшли на вулиці схудлою та хворою, розповідає засновниця закладу Евеліна Критченко. Кішку вилікували та забрали сюди.

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти
Кішка Муся, що мешкає у кав'ярні. Фото: Суспільне Дніпро

Також тут мешкає Матюша, йому два роки. Раніше він мав домівку, однак власники відмовились від нього та віддали волонтерам.

"Коли я зайшла в заклад, він мене кігтиками взяв в заручники й не відпускав — це було дуже мило. Видно, що за ними доглядають, що вони не страждають від того, що вони спілкуються з людьми — це для них також є комфортно. Я обожнюю котів, але у мене в чоловіка алергія, тому на жаль не можу його завести, а тут є можливість погратися з котиками”, – говорить відвідувачка закладу Ольга Оніщенко.

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти
Відвідувачка закладу Ольга Оніщенко. Фото: Суспільне Дніпро

Марія Макарова завітала сюди зі своїм хлопцем. Говорить: любить котів, тому коли дізналася про цей заклад, одразу прийшла.

"Купили ласощі, тому що побачили дуже-дуже милих котиків, як їх можна не погодувати", – каже вона.

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти
Марія разом зі своїм хлопцем та котом Матюшою. Фото: Суспільне Дніпро

Співзасновник закладу Руслан Левченко каже: їхні коти пройшли лікування, оброблені від шкідників та мають щеплення. Надалі обробку робитимуть щомісяця. За словами Руслана, сюди невдовзі переїдуть ще три коти.

"Двох ми доліковуємо і один після кастрації. Заходячи до нас треба одягати бахіли, щоб котики, коли ходять по підлозі не розносили сміття та багнюка. У котів є своє харчування, свій раціон, який погоджений з їх лікарем", – розповів співзасновник закладу Руслан Левченко.

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти
Співзасновник закладу Руслан Левченко. Фото: Суспільне Дніпро

Засновниця закладу Евеліна Критченко говорить, подібні кав'ярні бачила в інших регіонах країни та за кордоном, тому вирішила відкрити таке кафе й у своєму місті.

"Я вважаю, що взагалі атмосфера з котиками — це така антистрес-атмосфера. Можна прийти погладити, попити кави. У нас в кафе не можна лякати котиків гучними звуками, не можна використовувати спалах для фото та відео зйомки, не можна будити котиків, не модна смикати, трясти. У котиків є своя кімната відпочинку", – каже засновниця закладу.

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій живуть коти
Кіт Блекі, що мешкає у закладі. Фото: Суспільне Дніпро

За словами Евеліни, цих котів люди можуть забрати собі. Для цього потрібно заповнити анкету та пройти співбесіду.

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