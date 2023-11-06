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Полягли четверо військовослужбовців з Полтавщини
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Полягли четверо військовослужбовців з Полтавщини

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Військовослужбовці з Полтавської області загинули під час оборони України
Загинули Ілля Василищенко, Юрій Килюшик, Ігор Соловей та Віталій Деркач. Фото ілюстративне, pexels

Військовослужбовці Ілля Василищенко, Юрій Килюшик, Ігор Соловей та Віталій Деркач з Полтавської області загинули під час оборони України від російської армії. Солдати полягли на Донеччині.

Солдат Ілля Василищенко

Загинув Ілля Василищенко
Ілля Василищенко. Фото надала Ю. Перепелятник

Ілля Василищенко народився і жив у Кременчуці. Від російських військових він обороняв Україну з травня 2023-го року. Чоловік мав звання солдат, був навідником механізованого відділення. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник.

Поліг воїн 31 липня 2023-го року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області, розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

У військового залишилися батьки. Попрощатися з Іллею планують 7 листопада у Кременчуці.

Солдат Юрій Килюшик

Загинув Юрій Килюшик
Юрій Килюшик. Фото: Facebook Карлівська міська рада

Юрія Килюшика із Карлівки на службу мобілізували 27 лютого 2022-го року. Про це йдеться на Facebook-сторінці Карлівської міської ради.

Солдат загинув 31 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Новобахмутівки Донецької області. Воїну було 46 років, повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Попрощалися із Юрієм 6 листопада 2023-го року у Карлівці.

Солдат Ігор Соловей

Загинув Ігор Соловей
Ігор Соловей. Фото: Facebook Лютенська громада

Ігор Соловей проживав у селі Лютенька Миргородського району. Чоловікові було 26 років, повідомила Суспільному секретар Лютенської сільради Олександра Фисун.

Поліг боєць 31 жовтня поблизу Авдіївки Донецької області. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Солдат Віталій Деркач

Загинув Віталій Деркач
Віталій Деркач. Фото: Facebook Лютенська громада

49-річний Віталій Деркач проживав у Лютеньці Миргородського району, розповіла секретар сільради Олександра Фисун.

Загинув Віталій 1 листопада біля Авдіївки, додав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Дата прощання з Ігорем Солов’єм та Віталієм Деркачем поки невідома.

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