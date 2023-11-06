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Вижив після загибелі матері. У Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому
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Вижив після загибелі матері. У Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому

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Вижив після загибелі матері. У Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому
Кенгуреня Сьома разом із "прийомною мамою". Фото: Миколаївській міський зоопарк

У Миколаївському міському зоопарку на штучному вигодовуванні росте кенгуреня Сьома. Влітку 2023 року його матір — самиця Октава загинула, малюк залишився в її сумці та вижив. За твариною доглядають працівники зоопарку.

Про це розповіли в пресслужбі закладу.

Робітниця з догляду за тваринами Оксана Олєйнік стала для кенгуреняти "прийомною мамою". Ім'я підбирали майже місяць та згодом вирішили назвати Сьомою.

"На початку штучного вигодовування вага дитинчати була 900 грамів. Станом на листопад його вага сягає 3,6 кілограма. Кожен тиждень кенгуреня Сьома набирає до 200 грамів. Ветлікарі нашого зоопарку систематично слідкують за здоров'ям Сьоми", — розповідають працівники зоопарку.

Живив після загибелі матері. У Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому
Сьома після народження важив 900 грамів. Фото: Миколаївській міський зоопарк

Як зазначили в закладі, це перший успішний випадок штучного вигодовування дитинчати кенгуру в Миколаївському зоопарку.

"Не обійшлося і без труднощів, адже складність полягала в забезпеченні комфортного температурного режиму в новій сумці для малюка, він повинен бути таким самим, як і в сумці мами кенгуру. Але завдяки любові та турботі "прийомної матусі" Оксані це питання вирішилося. А ще спеціалісти нашого зоопарку зверталися за консультацією до співробітників Харківського, Рівненського зоопарку та зоопарку "Хай Парк" у Кір'ят-Моцкін (Ізраїль), в яких є досвід штучного вигодовування кенгуру", — говорять в закладі.

Живив після загибелі матері. У Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому
Кенгуреня Сьома разом із "прийомною мамою" Оксаною. Фото: Миколаївській міський зоопарк

Улюбленою їжею Сьоми є козине молоко, овес, насіння соняшника, вівсянка та гілки фруктових дерев. Побачити кенгуру відвідувачі зоопарку зможуть не раніше літа 2024 року.

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