У міській раді проголосували проти перейменування міста Краснограда у Харківській області. Там стверджують, що ідеологічної складової у назві не знайшли. У серпні 2023 року топонім "Красноград" потрапив у список топонімів, які мають бути перейменовані, від Українського інституту національної пам'яті.

Красноградська міська рада звернулась до УІНП з проханням не змінювати назву міста Красноград.

У серпні 2023 року УІНП рекомендував змінити назву Краснограда

В інституті стверджують, що походження назви в архівних документах та історичних працях пов'язане з врученням місту ордена "Трудового червоного прапора". На честь цієї події тогочасний Костянтиноград (скорочено Конград) перейменували на Красноград. Таке трактування, зокрема, наводиться у виданні 1967 року "Історія міст і сіл УРСР: в 26 томах".

"За успіхи у відбудові народного господарства і зразкове виконання зобов’язань перед державою Костянтиноградський повіт у грудні 1922 року був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора УРСР. Високу нагороду трудящим вручив голова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету Г. І. Петровський. Відданість трудівників міста справі революції і соціалізму символізувала і його нова назва — у цьому році Костянтиноград було перейменовано на Красноград".

"Люди налаштовані на те, щоб назва міста Красноград залишилась"

Красноградська міська рада звернулась до комісії з питань топоніміки. За їхніми даними, назву місту обрали у 1922 році на зібранні місцевої інтелігенції без ідеологічної прив'язки. Назва складається з двох частин: "красний" — від давнього "красивий", і "град", що походить зі старослов'янської та означає "місто".

"Історики вивчали всі питання, шукали першоджерела, зв'язувались з Києвом, з Полтавським краєзнавчим музеєм, бо ми раніше були Полтавською губернією. Немає документів, які підтверджують, що наше місто було назване на честь червоного прапора. Можливо, люди так вважають, бо у листопаді вручили, а у грудні перейменували місто", — розповіла Суспільному міська голова Краснограда Світлана Кривенко.

Громадське опитування про перейменування Краснограда, вересень 2023 року. Фото: Красноградська міська територіально громада

Міська голова каже, що ініціатива залишити назву Красноград надійшла від містян. У вересні відбулось громадське опитування, на якому 96% жителів проголосувало за те, щоб залишити стару назву. Серед варіантів, запропонованих місцевими, були також Костянтиноград, Берест, Червоноград, Берестин, Фортеця, Зеленоград. Серед них найбільшу підтримку отримав варіант Костянтиноград — майже 2% голосів.

"Люди налаштовані на те, щоб назва міста Красноград залишилась. Ми людям пояснюємо, що є закон, що наше місто знаходиться у переліку міст на перейменування. Люди все одно говорять: чому не питають думку містян, які тут народились, які тут живуть, чому вирішують за нас. Ми прислухаємося до їхньої думки", — говорить посадовиця.

Міська голова Краснограда Світлана Кривенко. Фото: Красноградська міська рада/Facebook

За її словами, міська рада буде діяти згідно з рішенням експертної комісії Інституту національної пам'яті.

"Якщо заборонять, скажуть, що не можна залишити стару назву, будемо проводити громадські слухання, обговорення, будемо шукати альтернативу і таки подавати на Верховну Раду іншу назву міста", — сказала Світлана Кривенко.

В УІНП стверджують, що Красноград підлягає деколонізації

Начальниця Північно-Східного відділу УІНП Марія Тахтаулова розповіла Суспільному, що трактування назви Красноград як "гарний, красивий" не має жодних історичних підстав.

"Ніде в радянських джерелах не пояснюється походження назви Красноград як "красний", "красивий". Усюди ідеться про орден "Трудового Червоного прапора". Про досягнення в результаті ідеї побудови комунізму і таке інше. Тобто там йдеться про речі, які ніяк з красним і красивим не поєднується", — розказала науковиця.

За її словами, дискусія про перейменування міста не має існувати, адже топонім Красноград не відповідає закону про заборону російської імперської символіки, його не можна виносити на голосування.

"Громада і міська рада мають зосередитись на пошуку якоїсь нової хорошої назви для свого міста, а не докладати марних зусиль для того, щоб зберегти чинну назву. Бо з точки зору чинного законодавства цього не станеться", — говорить Марія Тахтаулова.

Красноград, Харківська область. Фото: Facebook/krasnohrad

Які альтернативи назві Красноград пропонують науковці

Історично Красноград мав кілька назв: Костянтиноград — на честь одного з членів династії Романових, Більовська фортеця — на честь Більовська, російського міста. Ці назви теж підпадають під дію закону про деколонізацію. Однак, за словами історикині, для міста можна знайти автентичну назву.

"Я знаю, що обговорювались назви, пов'язані з назвою річки Берестова, яка протікає поруч і похідні. Є ще давня назва Пахомові Байраки — поселення, на якому згодом виникає Більовська фортеця, далі Костянтиноград, тобто Красноград", — прокоментувала Марія Тахтаулова.

Містяни мають час до 27 січня, щоб обрати нову назву. Якщо не буде пропозиції від міської ради, то нову назву призначить Верховна Рада.

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