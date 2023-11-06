НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Україні створять Єдиний реєстр домашніх тварин. Нині на Кіровоградщині обліковують тільки тих, які їдуть за кордон
ТВАРИНИСОБАКАРегіони

В Україні створять Єдиний реєстр домашніх тварин. Нині на Кіровоградщині обліковують тільки тих, які їдуть за кордон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Україні створять Єдиний реєстр домашніх тварин. Нині на Кіровоградщині обліковують тільки тих, які їдуть за кордон
Фото: Суспільне Кропивницький

В Україні створять Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Спочатку до обліку вноситимуть дані про домашніх собак та котів, згодом планують розширити список і на інші види тварин. Ідентифікація домашніх котів та собак – це вимога законодавства Європейського Союзу, тож поки на Кіровоградщині реєструють тільки тих тварин, які з господарями їдуть за кордон.

У реєстрі міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, інформація про власника, під час брифінгу розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик. Такий облік допоможе зробити безпечнішим співіснування людей та тварин, він зокрема – для контролю сказу та кількості безпритульних тварин.

Керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік на брифінгу сказав, з часом ветеринарні паспорти домашніх тварин стануть доступними у застосунку "Дія".

За словами заступниці голови Держспоживслужби Ольги Шевченко, через це Україна стане флагманом у Європі в цьому напрямку.

"На сьогодні в країнах ЄС на національному рівні не існує Єдиного реєстру тварин. На прикладі нашої країни ми зможемо показати наскільки швидко, зручно та комфортно не тільки вести облік, а також і забезпечити можливість зручного переміщення та мати цифрові аналоги ідентифікаційних документів. Впровадження Єдиного державного реєстру домашніх тварин – це позитивний меседж для країни, яка інтегрується до європейської системи".

Зареєструвати тварину можна буде й у державного, і у приватного ветеринара. Реєстрація буде безплатною та добровільною.

Начальник Кропивницької районної лікарні ветеринарної медицини Віталій Тєльний розповів, офіційної інформації щодо створення Єдиного державного реєстру не отримував.

"Нині ми тварин реєструємо і вносимо дані, коли люди виїздять за кордон, щеплюємо їх проти сказу, чипуємо. Найдешевший чип коштує сто гривень. Поки не зрозуміло яким коштом це все буде відбуватися".

За словами ветлікаря, в Кропивницькому районі сто тисяч домашніх собак та котів. Щоб встановити їм чипи потрібні 10 мільйонів гривень.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Шукала порятунку у військових: хаскі Юна з Донеччини шукає родину в Черкасах
Шукала порятунку у військових: хаскі Юна з Донеччини шукає родину в Черкасах
Після поширення відео знущання з птаха три родини з Кіровоградщини взяли на облік
Після поширення відео знущання з птаха три родини з Кіровоградщини взяли на облік
тварина зі сказом
У Пісочині на Харківщині ввели карантин через скажену кішку, яка покусала людину
Сказ на Рівненщині
Поблизу Рівного скажене котеня подряпало дитину. У навколишніх селах запровадили обмеження
На початок