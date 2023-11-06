В Україні створять Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Спочатку до обліку вноситимуть дані про домашніх собак та котів, згодом планують розширити список і на інші види тварин. Ідентифікація домашніх котів та собак – це вимога законодавства Європейського Союзу, тож поки на Кіровоградщині реєструють тільки тих тварин, які з господарями їдуть за кордон.

У реєстрі міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, інформація про власника, під час брифінгу розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик. Такий облік допоможе зробити безпечнішим співіснування людей та тварин, він зокрема – для контролю сказу та кількості безпритульних тварин.

Керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік на брифінгу сказав, з часом ветеринарні паспорти домашніх тварин стануть доступними у застосунку "Дія".

За словами заступниці голови Держспоживслужби Ольги Шевченко, через це Україна стане флагманом у Європі в цьому напрямку.

"На сьогодні в країнах ЄС на національному рівні не існує Єдиного реєстру тварин. На прикладі нашої країни ми зможемо показати наскільки швидко, зручно та комфортно не тільки вести облік, а також і забезпечити можливість зручного переміщення та мати цифрові аналоги ідентифікаційних документів. Впровадження Єдиного державного реєстру домашніх тварин – це позитивний меседж для країни, яка інтегрується до європейської системи".

Зареєструвати тварину можна буде й у державного, і у приватного ветеринара. Реєстрація буде безплатною та добровільною.

Начальник Кропивницької районної лікарні ветеринарної медицини Віталій Тєльний розповів, офіційної інформації щодо створення Єдиного державного реєстру не отримував.

"Нині ми тварин реєструємо і вносимо дані, коли люди виїздять за кордон, щеплюємо їх проти сказу, чипуємо. Найдешевший чип коштує сто гривень. Поки не зрозуміло яким коштом це все буде відбуватися".

За словами ветлікаря, в Кропивницькому районі сто тисяч домашніх собак та котів. Щоб встановити їм чипи потрібні 10 мільйонів гривень.