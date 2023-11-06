Влучання ракет та 15 збитих дронів: наслідки нічної атаки РФ на Одещину

Вночі 5 листопада російська армія вдарила по Одесі, імовірно, ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Над Одещиною сили протиповітряної оборони збили 15 дронів. Унаслідок атак дістали поранення щонайменше вісім людей.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Російські ракети влучили у середмістя Одеси та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей.

"Дійсно, ракетний удар прийшовся по середмістю, це район, який віднесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, безпосередньо поруч Художній музей, який сьогодні іменинник, йому виповнюється 124 роки. Росіяни ще раз підтвердили наскільки вони терористична держава, яка не має загального розуміння про цінності.

Також місто було атаковано ймовірно ракетою "Іскандер", тому що фактично удар відбувся відразу, як тільки пролунала повітряна тривога — це очевидно була балістична ракета "Іскандер-М". Вона влучила в законсервовану будівлю, яка не використовувалася, тому там постраждалих немає", — розповіла в ефірі "Суспільне. Спротив" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Вирва після нічної атаки по Одесі, 6 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки по Одесі. 6 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки нічної атаки по Одесі. 6 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Також над Одещиною збили 15 дронів. Однак є й влучання: пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, автівки з зерном. П'ятеро людей травмовані, їх ушпиталили.

"Потім ворог вдався до потужної дронової атаки, яка відбувалась в дуже стислий період часу. Дуже велика кількість дронів фактично в одному і тому самому напрямку з пріоритетом на припортову інфраструктуру була спрямована з акваторії Чорного моря на Одещину. Зокрема заходили на саме місто Одеса, але при підльоті вони розосереджувались і намагались заходити у тому числі і над житловими кварталами, що ускладнювало роботу ППО. Тим не менш вона була досить результативною: 15 дронів було знищено", — додала Наталя Гуменюк.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість поранених зросла до 8 людей. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджені 20 багатоквартирних будинків та понад два десятки автомобілів. Також у селі Усатове пошкоджений приватний будинок.

У міськраді уточнили, що станом на 10:00 в Одесі зафіксували пошкодження 32 будинків. Із них 10 — в Приморському районі та 22 — в Хаджибейському.

Пошкоджена будівля після атаки РФ на Одещину 5 листопада. Фото: Сили оборони півдня України

Пошкоджена будівля після атаки РФ на Одещину 5 листопада. Фото: Сили оборони півдня України

Пошкоджена будівля після атаки РФ на Одещину 5 листопада. Фото: Сили оборони півдня України

Наслідки нічного обстрілу Одеси з боку Росії 6 листопада 2023 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Пошкоджена автівка після атаки РФ на Одещину 5 листопада. Фото: Сили оборони півдня України

Пошкоджена автівка після атаки РФ на Одещину 5 листопада. Фото: Сили оборони півдня України

Внаслідок атак Одеському художньому музеї пошкоджені виставки: Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу" з колекції Едуарда Димшица, Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами", роботи Олександра Грехова, Стаса Жалобнюка "Black Sea", Володимира Семківа "Радість", Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська", Kinder Album "Великі луги, рясні трави".

Будівля Одеського національного художнього музею після атаки РФ. 6 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада. Фото: Одеський національний художній музей

За фактом російської атаки по Одесі 5 листопада прокуратура розпочала розслідування, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Справу відкрили за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Огляд пошкоджених об’єктів триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, додали в прокуратурі.

Куди звертатися за допомогою мешканцям пошкоджених будинків

Мешканцям пошкоджених квартир можна звернутися до міського оперативного штабу за адресою Софіївська, 5. Там підкажуть, які документи необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення пошкоджених вікон та дверей. Також звернутися за консультаціями можна до Приморської райадміністрації на Канатній, 134.

У Хаджибейському районі Одеси також розгорнули оперативний штаб за адресою Чернишевського, 92. Він працюватиме впродовж найближчих днів з 8:00 до 17:00. Також можна звернутися до райадміністрації за адресою Генерала Петрова 22.

У якому стані поранені внаслідок обстрілу Одеси 5 листопада

Чотирьох поранених доставили до однієї з міських лікарень. Про їхній стан розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги закладу Дмитро Сидоренко.

За словами лікаря, трьох поранених швидка допомога доставила до лікарні ввечері 5 листопада, ще одна жінка звернулась самостійно сьогодні вранці. У всіх уламкові поранення.

"Хворі були доставлені в стабільному стані. Після огляду фахівців нашого відділення їм була надана медична допомога, проведено хірургічну обробку рани, і хворі пішли додому на амбулаторне лікування. Сьогодні зранку до нас звернулась мешканка міста Одеси з пораненням, отриманим внаслідок обстрілу. Це уламкове поранення м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний, сьогодні планується оперативне втручання і хірургічна обробка рани. Після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора буде виписана", — зазначив Дмитро Сидоренко.

Як працюють трамваї та маршрутки в Одесі

Внаслідок російської атаки була пошкоджена дорога на вулиці Софіївській. Через це п'ять автобусних та три трамвайних маршрути змінили схему руху, повідомили в міськраді.

Маршрутки 105, 121, 145, 146 та 242 у напрямку до Пересипського мосту будуть об'їжджати пошкоджену ділянку дороги за такою схемою: від Софіївської на Кінну, потім — Пастера — Ольгіївська — узвіз Маринеско і далі за маршрутом.

Рух трамвайного маршруту №7 буде організовано від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі. Трамвай №12 курсуватиме між Слобідським ринком та Херсонським сквером, трамвай №15 — між Слобідським ринком та Олексіївською площею.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області