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Лікарі розповіли про стан поранених внаслідок нічного обстрілу Одеси
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Лікарі розповіли про стан поранених внаслідок нічного обстрілу Одеси

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Лікарі розповіли про стан поранених внаслідок нічного обстрілу Одеси
Наслідки російської атаки Одеси 5 листопада 2023 року. Фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок російського обстрілу Одеси 5 листопада отримали поранення вісім людей. П’ятьох з них ушпиталили, чотирьох — до однієї з міських лікарень. Про їхній стан розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги закладу Дмитро Сидоренко, повідомила кореспондентка Суспільного.

За словами лікаря, трьох поранених швидка допомога доставила до лікарні ввечері 5 листопада, ще одна жінка звернулась самостійно сьогодні вранці, 6 листопада. Стан усіх пацієнтів лікарі оцінили як стабільний.

"Хворі були доставлені в стабільному стані. Після огляду фахівців нашого відділення їм була надана медична допомога, проведено хірургічну обробку рани, і хворі пішли додому на амбулаторне лікування. Сьогодні зранку до нас звернулась мешканка міста Одеси з пораненням, отриманим внаслідок обстрілу. Це уламкове поранення м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний, сьогодні планується оперативне втручання і хірургічна обробка рани. Після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора буде виписана", — зазначив Дмитро Сидоренко.

Лікар уточнив, що пацієнти отримали поранення металевими уламками в різні частини тіла. У одного з чоловіків — ушкодження м'яких тканин голови, в іншого — передпліччя, ще в одного чоловіка та жінки — лівого стегна.

Що відомо про обстріл Одеси 5 листопада

Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.

Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

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