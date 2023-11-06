Через обстріл Одеси армією РФ ввечері 5 листопада в місті змінили схему руху п’яти автобусів та трьох трамваїв.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Зокрема, з 6 листопада через пошкодження дороги на вулиці Софіївській змінено рух автобусних маршрутів: 105, 121, 145, 146 та 242. У напрямку до Пересипського мосту вони будуть об'їжджати пошкоджену ділянку дороги: від Софіївської на Кінну, потім — Пастера — Ольгіївська — узвіз Маринеско і далі за маршрутом.

Також в Одесі змінили рух трамваїв №7, №12 та №15. Вони не курсуватимуть вулицею Софіївською.

Рух трамвайного маршруту №7 буде організовано від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі. Трамвай №12 курсуватиме між Слобідським ринком та Херсонським сквером, трамвай №15 — між Слобідським ринком та Олексіївською площею.

За словами директорки департаменту міського господарства Одеси Наталі Мостовських, трамвайна колія через атаку не була пошкоджена, тільки контактна мережа. Наразі її ремонтують.

"Колія не постраждала, полотно не постраждало. Наразі ми ремонтуємо контактну мережу. Як тільки ми її відремонтуємо і налагодимо додаткові інфраструктурні комунікації, знову запустимо трамвай", — зазначила Наталя Мостовських.

Що відомо про обстріл Одеси 5 листопада

Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.

Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

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