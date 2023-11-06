В Одесі після обстрілу РФ пошкоджено понад 30 будинків

В Одесі після ракетної атаки РФ вночі 5 листопада пошкоджені 20 багатоквартирних будинків.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За інформацією Клименка, у двох будівлях виникли пожежі, понівечені понад два десятки автомобілів, інфраструктура, музей.

Також у селі Усатове на Одещині пошкоджений приватний будинок.

ОНОВЛЕНО об 11:30. За даними Одеської міськради, станом на 10:00 в Одесі пошкоджено 32 житлових будинки: 10 — в Приморському районі та 22 — в Хаджибейському.

ОНОВЛЕНО о 14:40. Повністю зруйнованих будівель у місті немає, повідомила директорка департаменту міського господарства Наталія Мостовських. Вона уточнила, що наразі в Одесі пошкоджено 33 будинки.

"Всі чули вчора, які в нас були ворожі обстріли. І завдяки, на жаль, цим ворожим обстрілам у нас на сьогоднішній день, за попередніми даними, які ми зібрали, пошкоджені 33 житлових будівлі у двох районах міста. Це більшою частиною вибиті вікна, віконні блоки, близько 300 вікон. Пошкоджені двері, пошкоджена покрівля, дуже багато пошкоджено покрівель", — розповіла на брифінгу Наталя Мостовських.

Куди звертатися за допомогою мешканцям пошкоджених будинків

Мешканцям пошкоджених квартир можна звернутися до міського оперативного штабу за адресою Софіївська, 5. Там підкажуть, які документи необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення пошкоджених вікон та дверей. Також звернутися за консультаціями можна до Приморської райадміністрації на Канатній, 134.

У Хаджибейському районі Одеси також розгорнули оперативний штаб за адресою Чернишевського, 92. Він працюватиме впродовж найближчих днів з 8:00 до 17:00. Також можна звернутися до райадміністрації за адресою Генерала Петрова 22.

Алгоритм отримання компенсації за пошкоджене майно через російські атаки. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про обстріл Одеси 5 листопада 2023 року

Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.

Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

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