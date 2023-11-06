Восьмеро людей отримали поранення внаслідок атаки армії Росії по Одесі ввечері 5 листопада.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

ОНОВЛЕНО: В Одесі пошкоджені 20 багатоквартирних будинків, повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. У двох будівлях виникли пожежі, понівечені понад два десятки автомобілів, інфраструктура, музей. Також у селі Усатове на Одещині пошкоджений приватний будинок.

ОНОВЛЕНО: Кількість поранених зросла до 8 людей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.

Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося", — зазначив мер міста.

В Одеському художньому музеї пошкоджені виставки: Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу" з колекції Едуарда Димшица, Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами", роботи Олександра Грехова, Стаса Жалобнюка "Black Sea", Володимира Семківа "Радість", Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська", Kinder Album "Великі луги, рясні трави".

Наслідки нічної атаки РФ по Одесі, 6 листопада. Фото: Суспільне Одеса

Він додав, що вранці районна адміністрація буде працювати для допомоги людям, чиї будинки зазнали ушкоджень внаслідок російської атаки.

"Зранку буде працювати наша районна адміністрація, оформляти документи для допомоги всім, хто тут постраждав. Постраждала покрівля житлового будинку, зробимо обстеження і будемо відновляти, тому що йдемо в зиму. Зараз ситуація не проста, тому що пошкоджений водовід, досить високого тиску. Ситуація контрольована, але треба буде такого дуже досконалого вивчення, щоб ми були впевнені, що все гаразд".

Куди звертатися за допомогою мешканцям пошкоджених будинків

Мешканцям пошкоджених квартир можна звернутися до міського оперативного штабу за адресою Софіївська, 5. Там підкажуть, які документи необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення пошкоджених вікон та дверей. Також звернутися за консультаціями можна до Приморської райадміністрації на Канатній, 134.

Наслідки нічної атаки РФ по Одесі, 6 листопада. Фото: Суспільне Одеса

Під час нічної ракетно-дронової атаки по середмістю і припортовій інфраструктурі ППО вдалося збити більшість цілей, однак зафіксували й влучання, повідомили у Силах оборони півдня України.

Внаслідок нічної атаки РФ по Одесі пошкодило будівлю музею. Фото: Одеська ОВА

У будівлі Одеського художнього музею пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Наразі обстежують та фіксують пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомив Олег Кіпер.

Внаслідок нічної атаки РФ по Одесі пошкодило будівлю музею. Фото: Одеська ОВА

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 20:58. Через кілька хвилин в місті пролунали кілька потужних вибухів. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку та рух кількох груп російських дронів з Чорного моря. Повторні вибухи в місті пролунали о 21:56 та 22:34. Відбій тривоги дали о 22:58.

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