Протягом доби 5 листопада на фронті в Україні відбулось 44 бойових зіткнення, оперативна ситуація на сході та півдні залишається складною.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 1 керовану ракету Х-31П. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Басівка, Миропілля, Іскрисківщина, Грабовське Сумської області; Плетенівка, Нестерне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку російське військо, за підтримки авіації, вело безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де українські воїни відбили 5 атак. Також завдало авіаційного удару біля Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого Донецької області. Також від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни 4 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські захисники відбили ще 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку російська армія, за підтримки авіації, вела безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Авдіївка та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку військові РФ, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. Завдали авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії північно-західніше Вербове, Роботиного, північніше Нестерянок, П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Червоне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області та Марганець Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області. Також артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби та 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — додали у Генштабі.