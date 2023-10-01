Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби першого жовтня на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському напрямку на Запоріжжі та ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом ворог завдав 8 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — сказано у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Військо РФ завдавало авіаційних ударів в районах населених пунктів Гатище та Землянки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них: Сеньківка Чернігівської області; Степне, Володимирівка, Хотінь, Степок, Покровка, Рясне Сумської області, а також Одрадне, Дворічанське, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку РФ в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Спірне, Виїмка, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку російська армія безуспішно намагалася відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки Росії в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новоселівка, Степове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. РФ завдала авіаційного удару в районі населеному пункту Новомихайлівка Донецької області. Під вогнем перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка, Антонівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких: Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Новодонецьке, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Новодарівки Запорізької області. Російські військові завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Новопавлівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислава, Козацького, Ольгівки та Високого Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Станіслав Херсонської області, місто Херсон та Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника", — додали у Генштабі.