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Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі
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Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі

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Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Військовослужбовець зведеного добровольчого штурмового батальйону "Скала" використовують БПЛА "Валькірія" під час виконання завдання з аеророзвідки позицій ворога в Донецькій області, 29 травня 2023 року, ілюстративне фото: УНІАН

Українські безпілотники сьогодні 1 жовтня влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі Краснодарського краю Російської Федерації.

Інформацію підтвердили джерела Суспільного у розвідці.

За даними ГУР, інформація щодо пошкодження російської техніки наразі уточнюється. Операція була проведена спільно з Військово-морськими силами (ВМС).

Російський телеграм-канал Shot своєю чергою написав, що Сили оборони України вперше атакували Краснодарський край турецькими безпілотниками Bayraktar.

Раніше сьогодні у Росії повідомили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі. Зокрема, Міноборони РФ зранку 1 жовтня повідомило про збиття БпЛА над територією Краснодарського краю РФ та знищення 3 і перехоплення 2 дронів у Смоленській області.

В аеропорту Сочі також запроваджували тимчасове обмеження польотів.

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