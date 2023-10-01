Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі

Українські безпілотники сьогодні 1 жовтня влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі Краснодарського краю Російської Федерації.

Інформацію підтвердили джерела Суспільного у розвідці.

За даними ГУР, інформація щодо пошкодження російської техніки наразі уточнюється. Операція була проведена спільно з Військово-морськими силами (ВМС).

Російський телеграм-канал Shot своєю чергою написав, що Сили оборони України вперше атакували Краснодарський край турецькими безпілотниками Bayraktar.

Раніше сьогодні у Росії повідомили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі. Зокрема, Міноборони РФ зранку 1 жовтня повідомило про збиття БпЛА над територією Краснодарського краю РФ та знищення 3 і перехоплення 2 дронів у Смоленській області.

В аеропорту Сочі також запроваджували тимчасове обмеження польотів.