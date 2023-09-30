1 жовтня — 585 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- 1 жовтня Україна вперше відзначає День захисників і захисниць та День українського козацтва у нову дату. Українці о 09:00 вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання.
- Президент Володимир Зеленський виступив на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві на який зібралися представники понад 30 країн світу та 252 оборонних компаній, що виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.
- Україна створить альянс оборонних індустрій до якого долучилися вже 13 країн, що співпрацюватимуть з Україною у спільному виробництві озброєння. Для таких компаній в Україні буде працювати особливий економічний режим. Також буде запущено спеціальний оборонний фонд, що забезпечить додаткові ресурси.
- У ніч проти 30 вересня Росія запустила по Україні у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей 40 "шахедів", 30 з яких було знищено. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. "Укрзалізниця" попередила про затримку 11 потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.
- Швейцарія надасть майже 110 мільйонів доларів на розмінування цивільних і сільськогосподарських територій України та допомогу у відновленні. Гроші виділятимуть з 2024 по 2027 роки.
Повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях
Повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації та загрозою застосування ударних БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Генштаб опублікував вечірній відеодайджест
У Генеральному штабі Збройних сил України опублікували вечірній відеодайджест.
Підтримка ЄС України не залежить від перебігу війни — Боррель
"Наша підтримка України не залежить від того, як відбуватиметься війна у наступні дні або тижні. Українські солдати борються з великою сміливістю перед вражаючими російськими оборонними спорудами. У деяких випадках ці фортифікаційні споруди завдовжки у 25 км. Наша підтримка постійна", — сказав під час пресконференції у Києві глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає кореспондентка Суспільного.
Міністр оборони Умєров провів телефонну з главою Пентагону Остіном
"Вдячний Міністру оборони США Ллойду Остіну за підтримку! Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що підтримка США для України триватиме. Наші воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", — написав Умєров у Facebook.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Ракетна небезпека на Харківщині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Харківській області.
Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби першого жовтня на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському напрямку на Запоріжжі та ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку на Донеччині, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку РФ в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.
На Бахмутському напрямку російська армія безуспішно намагалася відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. області.
На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки Росії в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області.
На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Новодарівки Запорізької області. Російські військові завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
На Херсонському напрямку РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислава, Козацького, Ольгівки та Високого Херсонської області.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
Ракетна небезпека на Одещині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Одеській області.
UPD: Відбій загрози.
Росіяни продовжують звозити на ТОТ України працівників з РФ — ЦНС
"Росіяни досі не можуть укомплектувати свої фейкові органи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема до тимчасово окупованого Бердянська з Амурської області РФ був відряджений “гастролер” для того, щоб очолити “слідчий комітет” в місті", — йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
Зазначається, що цей "слідчий комітет" очолить Михайло Олійник з російського міста Райчихінська.
"Якщо практика ставити “керівника” з органів РФ для окупантів свідома, то рядовий склад росіяни хотіли набрати на місяцях. Проте окупаційні адміністрації не можуть найти достатню кількість колаборантів, тому змушені продовжити системну практику відряджень працівників з території РФ на ТОТ України", — додали у ЦНС.
Військова допомога Україні від ЄС сягнула 25 млрд євро — Боррель
Військова підтримка Україні від Європейського Союзу сягнула 25 мільярдів євро, а уся разом — військова, цивільна, гуманітарна — 85 мільярдів євро.
Про це під час пресконференції у Києві, відповідаючи на питання Суспільного, сказав високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.
Також глава європейської дипломатії прокоментував свою зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. За словами Борреля, він зокрема привітав Умєрова з призначенням на посаду. Крім того, політики обмінятися інформацією, обговорили ситуацію на полі бою — з військової точки зору щодо підтримки ЄС української армії.
Британські військові надіслали привітання для військових Сил оборони України
"У День захисників і захисниць України, військовослужбовці та військовослужбовиці Сухопутних військ Збройних Сил Великої Британії надсилають привітання з підтримкою для українських воїнів та воїнок, яких вони як допомагають готувати в рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС, так і тим, хто зараз воює на передовій", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Я просто хотів би сказати, що в кінці війни, коли ми всі виграємо цю війну, я побачу вас на пляжах у Криму на найбільшій пляжній вечірці в історії", — сказав сержант Гіббонс, Королівський Логістичний корпус.
Армія РФ скинула дві керовані авіабомби на Берислав, обстріляла Тягинку: є загиблий
1 жовтня, близько 16:50, російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава Херсонської області. Також атакували Тягинку та Веселе, повідомили ОВА. Внаслідок удару у Бериславі зруйновані гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.
Під вогнем армії РФ була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який перебував на подвірʼї будинку.
Війська РФ атакували Нікопольщину з артилерії та дроном-камікадзе
Протягом 1 жовтня війська РФ атакували Нікополь і Марганецьку громаду, що на Дніпропетровщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атак з важкої артилерії та дроном-камікадзе, за словами посадовця, знищений дачний будинок, ще один – пошкоджений. Понівечені дві хати, господарська споруда, лінія електропередач. Загиблих і поранених немає.
Росіяни зосередили у Бахмуті понад 10 тисяч живої сили — Ілля Євлаш
"На північному фланзі Бахмута тривають інтенсивні бої: ворог намагається зупинити наше просування, відбиває атаки та робить спроби йти вперед. На південному фланзі ми продовжуємо нашу наступальну операцію, закріплюємося та утримуємо нові рубежі. У самому Бахмуті ворог зосередив значні сили — понад 10 тисяч особового складу", — розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Росіяни посилюють оборону тимчасово окупованого Криму — ЦНС
Росіяни перекидають засоби ППО до Сімферополя, а також облаштовують нові оборонні споруди, повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на кримське підпілля.
Зазначається, що російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя. Також партизани фіксують спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих “зубів дракона”.
ЗСУ можуть отримати покращену версію БпЛА Bayraktar
Українські військові можуть отримати покращену версію безпілотника Bayraktar TB2 турецької компанії Baykar, а саме БпЛА Bayraktar Akincі.
"Щодо Bayraktar Akincі, це питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре знаються на тому, що ми виготовляємо і у що інвестуємо. Тому наш план – виробляти всі системи, які ми маємо, тут", — сказав генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Британія не відправлятиме своїх військових в Україну до закінчення війни — Сунак
Велика Британія не тренуватиме українських військових на території України до закінчення війни попри попередню заяву британського міністра оборони, сказав премєр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак виданню Sky News. Раніше новобраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс сказав, що британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими. Натомість глава британського уряду уточнив, що ці плани є довгостроковими, і найближчим часом британські війська не будуть відправлені в Україну.
Ракетна небезпека на Харківщині
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Харківській області.
UPD: Відбій загрози.
Шмигаль здійснив робочу поїздку на Донеччину
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль здійснив робочу поїздку у Донецьку область, де зокрема провів нараду з керівництвом Донецької ОВА.
"Заслухав інформацію щодо підготовки до опалювального сезону, готовності пунктів незламності та будівництва фортифікацій. Обговорили проблемні питання підготовки до опалювального сезону в Добропільській, Білозерській, Новодонецькій територіальних громадах", — написав Шмигаль.
Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі в Росії
Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі в Росії, повідомив нам співрозмовник у ГУР. Він додав, що операцію здійснили спільно з ВМС, інформацію щодо пошкоджень техніки поки уточнюють.
Раніше мер Сочі Копайгородський заявив, що ППО нібито збила безпілотник над територією Краснодарського краю. В аеропорту Сочі запроваджували тимчасове обмеження польотів.
У Херсоні було чутно вибухи
У Херсоні близько 15:20 було чутно вибухи, передають кореспонденти Суспільного.
Російська армія скинула вибухівку з БПЛА на житлові будинки Херсона: виникла пожежа
Близько 13:30 військові РФ скинули вибухівку з БПЛА на житлові будинки у Херсоні. Через атаку виникла пожежа у Дніпровському районі. Інформацію про постраждалих уточнюють, повідомив керівник МВА Мрочко.
У Дніпровському районі Херсона співробітники ДСНС врятували матір та трьох дітей, серед яких чотиримісячне немовля.
Про це у Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
361 український спортсмен загинув на війні з Росією — Гутцайт
361 український спортсмен загинув на війні з Росією. Про це у День захисників і захисниць України, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
З початком повномасштабної війни в Україні частина спортсменів і тренерів вступили у лави української армії. Інша частина застала вторгнення Росії під час наступу та бойових дій на території України.
"1 жовтня – день великих сердець і сталевої волі, свято тих, хто захищав і захищає. У День захисників і захисниць згадуємо та вдячні за волю і гідність, які маємо. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях", - написав Гутцайт.
МЗС: через тимчасовий бюджет США оголошена раніше допомога Україні не зупиниться
Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 мільярда доларів США на оборону та 1,23 мільярда доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Фейсбук.
Натомість "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України, пояснив Ніколенко.
За його словами, зараз українська влада активно працює із американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.
"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу", — зазначив речник МЗС.
У Києві команда МВФ розпочинає зустрічі з українською владою
У Києві у неділю, 1 жовтня, команда Міжнародного валютного фонду на чолі з заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.
Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає Інтерфакс-Україна.
“Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ”, — відзначив Степанян.
25 вересня місія МВФ почала працювати у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.
Окупанти у Криму відзвітували про збиття ракети над Джанкоєм
У неділю, 1 жовтня, російські сили ППО нібито збили ракети над Джанкоєм тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов на своєму каналі у Telegram.
"Над Джанкоєм силами ППО збито ракету. Осколками пошкоджено складські приміщення. Жертв і постраждалих немає. Голова адміністрації міста Ігор Вікторович Івін перебуває на місці й особисто доповідає про ситуацію", — написав він.
У Росії повідомляють про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі
У Росії повідомляють про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі.
Про це повідомляється у соцмережах, а також у телеграм-каналі російського Міноборони.
Зокрема, Міноборони РФ зранку 1 жовтня повідомило про збиття БпЛА над територією Краснодарського краю РФ та знищення 3 і перехоплення 2 дронів у Смоленській області.
Боррель у Києві вшанував українських захисників
Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель взяв участь у заходах із вшанування захисників України у Києві.
Про це Боррель повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).
"Маю честь бути в Києві, щоб взяти участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", — написав Боррель.
За словами Борреля, сьогоднішній День захисника України є свідченням "героїчної боротьби українського народу за свою свободу проти варварської агресивної війни Росії".
"Хвилиною мовчання о 9 ранку ми вшановуємо пам'ять тих, хто заплатив найвищу ціну за захист своєї країни та нашої спільної свободи", — додав дипломат.
Напередодні стало відомо, що до Одеси з неоголошеним візитом прибув Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Поранена жінка – військові РФ обстріляли місто Дружба на Сумщині
Армія Росії вдарила по місту Дружба Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок обстрілу була поранена місцева мешканка.
Про це 1 жовтня повідомили в ОК "Північ".
За попередньою інформацією від ОК "Північ", поранена місцева мешканка знаходиться у лікарні. Також через обстріл з території Росії відбулося загоряння кількох будівель в місті Дружба.
РФ завдала удару по Вовчанську: є загиблий
1 жовтня близько 11:00 російські військові обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, туди поцілили з артилерії.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківщини.
"У цей час 63-річний місцевий житель їхав на велосипеді. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", — сказано у повідомленні.
Зеленський вшанував пам’ять українських воїнів, які віддали життя за Україну
У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять українських воїнів, які віддали життя за Україну.
Про це інформує пресслужба президента.
Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. Воїни почесної варти встановили до Стіни пам’яті вінок із квітами від українського народу.
У церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, представники уряду та військового командування.
Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання.
Зеленський присвоїв звання Героя України 35 захисникам
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” 35 військовослужбовцям, серед яких 31 — посмертно.
Відповідні укази №638/2023- №72/2023 опубліковані на сайті президента.
Званням відзначені воїни “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.
Так, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно штаб-сержанту Олександру Костенку, сержанту Віктору Насонову, лейтенанту Андрію Докторенку, молодшому сержанту Богдану Магалясу.
Посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно солдату Василю Матійчуку, старшому солдату Дмитру Шпаку, молодшому сержанту Дмитру Шкурнову, солдату Біжану Шаропову, лейтенанту Тарасу Чайці, підполковнику Володимиру Торшину, старшому лейтенанту Олександру Товстоногу, капітану Олегу Тарахкалу, головному сержанту Івану Банку, майору Олександру Борису, молодому сержанту Роману Вовчику, капітану Степану Воробцю, молодшому сержанту Дмитру Гранчару, молодшому сержанту Євгену Глобі, молодшому сержанту Тарасу Гур’єву, старшому лейтенанту Андрію Дробіленку, солдату Павлу Думанському, солдату Євгенію Зіновьєву, старшому сержанту Олександру Колодяжному, молодшому сержанту Назару Небожинському, молодшому сержанту Андрію Коцику, молодшому сержанту Дмитру Крамарю, полковнику Ігорю Ляшенку, капітану Віталію Невінському, майору Вадиму Одуду, головному сержанту Максиму Римському, молодшому сержанту Василю Поліщуку, солдату Данилу Подибайлу, старшому сержанту Івану Павлишину, старшому лейтенанту Фаресу Недалю Аль Шамі, солдату Максиму Ляху.
Ігнат пояснив, чому не завжди вдається збити всі "шахеди"
Ударні безпілотники “шахеди”, якими Росія атакує Україну, які і так є непростою і малопомітною ціллю для ППО, наразі удосконалюються для більшого захисту від засобів радіоелектронної боротьби.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Коментуючи черговий нічний обстріл України “шахедами”, Ігнат розповів, що ППО не завжди вдається на 100 відсотків відпрацьовувати по ударних БпЛА. При цьому робиться усе можливе, щоб відсоток збиття був якомога більшим.
Ігнат пояснив, що “шахеди” мають доволі великий запас ходу, вони є високоточною зброєю: як би хто не називав їх примітивними, летять далеко і б’ють точно. За його слвиоами, Росія по-різному може запускати “шахеди”, аби максимально роззосередити увагу сил української ППО.
Так, “шахеди” можуть запускатися кількома партіями, коли перша може вилетіти по кругу, а інша пізніше, але напряму. Таким чином об'єкт буде атакований одночасно, пояснив Ігнат.
“Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, тобто швидкість невисока. Маленька швидкість — це проблема, для того щоб виявляти її чи то винищувачем, чи іншими системами”, — сказав він.
За словами Ігната, дрони та інше озброєння, якими РФ атакує Україну, удосконалюються для більшого захисту від засобів радіоелектронної боротьби, використовуючи композитні матеріали.
“Навіть якщо є вплив РЕБ на “шахед” і “шахед” може втратити на певний час зв’язок із супутником, але виходячи із зони дії РЕБ, він його відновлює”, — сказав Ігнат.
Він додав, що цієї ночі росіяни запускали “шахеди” з трьох різних напрямків.
Влучання безпілотників по Умані: пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні рятувальників
Унаслідок атаки росіян по Умані 1 жовтня виникло кілька пожеж на підприємстві із зерном. Займання остаточно ліквідували близько шостої години ранку, оскільки доводилося переривати гасіння через часті повітряні тривоги.
Пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні людей, розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку. Зі слів речниці, горіло окремими осередками, що ускладнювало гасіння:
"Ліквідували пожежу на окремих осередках загальною площею понад три тисячі квадратних метрів. Ускладнювалося гасіння тим, що кілька разів поспіль лунали повітряні тривоги та потрібно було щораз відводити рятувальників з місця пожежі, аби зберегти життя людям", — деталізувала Норовкова.
На місці події працювали 11 спецмашин та понад пів сотні рятувальників. Вогонь поширювався не швидко, не було загрози перекидання пожежі на будівлі поруч, додала речниця.
"Утім швидко ліквідувати пожежу не вдалося через те, що було кілька осередків горіння та доводилося розосереджувати спецтехніку та людей", — пояснила Норовкова.
Внаслідок російського обстрілу на Донбасі під завалами будинку опинилась родина
Вночі армія РФ завдала обстрілу по селу Кіндратівка, під завалами власного будинку опинилась родина з чотирьох людей. Про це повідомляє Поліція Донецької області.
"У ніч на 1 жовтня російська армія вдарила по селі Кіндратівці Дружківської громади. Від ймовірно, ракети комплексу С-300, постраждав приватний сектор. В результаті руйнування одного з житлових будинків отримала тілесні ушкодження ціла родина – 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що з-під завалів зруйнованого будинку поранених дістав сусід, який працює в рятувальній службі.
Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.
Нічна атака РФ: в Одеській області знищили 14 "Шахедів"
У небі над Одещиною знищили 14 "Шахедів" під час нічної атаки російської армії. Про таке повідомили на сторінці у Facebook повітряного командування "Південь".
Ще один дрон-камікадзе збили над Миколаївщиною.
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131", ще 5 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня України", — йдеться у повідомленні.
Один зі збитих "Шахедів" на рахунку підрозділу ВМС.
Росія готується до подальших багаторічних бойових дій в Україні — британська розвідка
Оборонні витрати Росії мають різко зрости до приблизно 30 відсотків від загальних державних витрат у 2024 році. Про це свідчать документи, які, ймовірно, просочилися з Міністерства фінансів Росії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
За даними британських розвідників, міністерство фінансів РФ пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6 відсоткам ВВП і збільшиться на 68 відсотків у порівнянні з 2023 роком.
“Дуже ймовірно, що Росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише за рахунок економіки в цілому”, — йдеться у звіті британської розвідки.
Повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багаторічних бойових дій в Україні, відзначають британські розвідники.
“Це сталося після публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу 27 вересня 2023 року, в яких він припустив, що готовий до продовження конфлікту у 2025 році”, — зазначили у британській розвідці.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Маркарова пояснила, що означає ухвалення у США тимчасового бюджету без допомоги Україні
Ухвалення у США проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні, для української держави означає продовження роботи з партнерами.
Про це написала у Фейсбуці пані посол України у США Оксана Маркарова.
Вона відзначила, що наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними, пояснила дипломатка.
“Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1.6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1.23 млрд дол прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми”, — написала Маркарова.
За її словами, очевидно, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення. Вона пояснила, що є час, ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження американської допомоги українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей.
“А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України”, — написала Маркарова.
Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини з мінометів, ствольної артилерії та НАР
Протягом доби 30 вересня росіяни обстріляли сім разів прикордоння Чернігівщини. Військові зафіксували 41 вибух на територіях Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада. Сім вибухів було у напрямку села Вільчики. Приходи, ймовірно з мінометів.
Семенівська громада. 28 вибухів було у напрямку сіл Костобобрів, Миколаївка, Галаганівка та Блешня. Приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, НАР та мінометів.
Сновська громада. Шість вибухів прикордонники зафіксували у напрямку села Клюси.Приходи, ймовірно з мінометів.
10 вибухів – армія Росії обстріляла громади Сумщини
Вночі та вранці 1 жовтня російська армія тричі обстрілювала населені пункти та прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали дві громади.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Які громади Сумщини були під обстрілами
- Середино-Будська громада: військові Росії обстріляли громаду зі ствольної артилерії, зафіксовано п'ять вибухів.
- Краснопільська громада: був здійснений мінометний обстріл, усього п'ять вибухів.
Упродовж доби армія РФ атакувала 27 населених пунктів Запорізької області: є загиблий та вісім поранених
Протягом минулої доби, 30 вересня, російські військові 157 разів атакували 27 населених пунктів Запорізької області, зокрема й обласний центр. Одна людина загинула та вісім дістали поранення.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю зайнялась пожежа на одному з об'єктів інфраструктури – відомо про одного постраждалого 35 років.
Під час артобстрілу Малої Токмачки загинув 61-річний місцевий житель, а жінка 66 років отримала поранення.
У Матвіївській територіальній громаді поранення отримали чоловіки 38, 50, 52, 55 та 61 років та жінка 48 років.
Армія РФ завдала 157 ударів по містах та селах Запорізької області:
- шість ракетних — по Запоріжжю та Матвіївці;
- п'ять авіаційних — по Оріхову, Малій Токмачці та Новоандріївці;
- сім обстрілів з РСЗВ — по Оріхову, Малій Токмачці й Роботиному;
- 12 разів застосувала БПЛА по Гуляйполю, Новодарівці, Новопавлівці, Роботиному, Малинівці, Малій Токмачці та Малих Щербаках;
- 127 разів з артилерії атакувала Залізничне, Білогір'я, Левадне, Полтавку, Ольгівське, Темирівку, Преображенку, П'ятихатки, Плавні.
"Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
На Донеччині за добу поранення дістали три людини
Протягом 30 вересня від обстрілів з боку російської армії на Донеччиніпоранення отримали три людини у Новоукраїнці, Ласточкиному, та Костянтинівці.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1726 людей, поранення отримали 4188 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Зранку російські військові скинули на Херсонщину десять авіаційних бомб
1 жовтня зранку російська армія скинула десять авіаційних бомб на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Берислав Херсонської області. Загиблих та поранених немає.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
За словами Толоконнікова, також армія РФ скинула шість авіабомб на Миколаївку та Ольгівку ввечері 30 вересня.
"Збільшилася набагато кількість авіаційних бомб, які російські військові скидають на Херсонщину. За останній тиждень ми нарахували їх майже 170. Вони скидають КАБи не завжди на населені пункти, є влучання і по околицях. Але є такі населені пункти, куди кожного дня прилітають керовані авіабомби. Там майже все зруйновано, зокрема, в Бериславі багато руйнувань і постраждалих. Також минулого тижня п'ять авіабомб скинули на Херсон", — говорить Толоконніков.
Також керівник пресофісу ОВА розповів, що зранку 1 жовтня армія РФ обстріляла Станіслав. Внаслідок атаки поранені двоє людей, їх шпиталізували.
"Чоловіка 1949 року народження та ще одного 1971 року народження доправили до лікарні. Вони отримали поранення середнього ступеня важкості, у дідуся діагностували відкритий перелом", — каже Толоконніков.
У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
У Києві на Майдані Незалежності о 9 ранку хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
За її словами, зібралося до ста людей.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у День захисників подякував українським воїнам.
"Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу", — сказав Залужний.
По всій Україні розпочалась хвилина мовчання
По всій Україні розпочалась хвилина мовчання. Усі міста країни зупинилися у хвилині мовчання, аби віддати шану тим, хто загинув, та вшанувати тих, хто продовжує захищати Україну.
У Миколаєві пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення з нагоди Дня захисників і захисниць України, який вперше відзначається 1 жовтня.
"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї — нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!" — сказав Зеленський.
Повітряні Сили: вночі знищили 16 "шахедів" з близько 30
У ніч проти 1 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 16 "шахедів" із близько 30, якими росіяни атакували Україну.
Про це зранку 1 жовтня повідомили у командуванні Повітряних Сил.
"У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда — ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Курськ — РФ)", — йдеться у повідомленні.
Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів".
Російська армія упродовж доби 102 рази обстріляла Херсонщину
Протягом 30 вересня військові РФ 102 рази обстріляли Херсонщину.Випустили 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.
Про це у Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали, будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні, магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також п'ять обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі. Одна людина дістала поранення.
Байден: “Ми не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана”
Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана. Так він відреагував на ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні.
Відповідна заява Байдена оприлюднена на сайті Білого дому.
“Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, в цій угоді не передбачено жодного нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я очікую, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент”, — йдеться у заяві.
Байден наголосив, що двопартійна більшість у Палаті представників та Сенаті проголосувала за збереження роботи уряду, запобігаючи “непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців”.
“Цей законопроєкт гарантує, що військовослужбовці, які перебувають на дійсній службі, продовжать отримувати зарплату, мандрівники будуть позбавлені затримок в аеропортах, мільйони жінок і дітей продовжать мати доступ до життєво необхідної допомоги у харчуванні та багато іншого. Це хороші новини для американського народу”, — пояснив президент.
За добу російське військо втратило 440 військових — Генштаб
Станом на ранок 1 жовтня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 278 570 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 440 військових.
ВМС збили російський "шахед" вночі над Одещиною
Підрозділ ВМС збив російський дрон-камікадзе вночі на Одещині.
Про таке повідомили на сторінці у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.
Повітряна тривога пролунала в Одеській області близько 22:30 і тривала понад три години. У Повітряних силах повідомляли про кілька ударних груп ударних дронів російської армії, які рухалися у бік Одещини.
Пізніше у Силах оборони півдня України повідомили про бойову роботу ППО.
Атакували безпілотниками та артилерією: як минула ніч на Дніпропетровщині
У ніч на 1 жовтня російські війська атакували безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Через влучання БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Один з безпілотників знищили військові повітряного командування "Схід".
Також війська РФ дарили з важкої артилерії по Нікополю та Великомихайлівській громаді Синельниківського району.
Пошкоджені лінія електропередач та газогін. Загиблих та поранених немає.
У Снігурівці на Миколаївщині вночі лунали вибухи
У Снігурівці на Миколаївщині в ніч проти першого жовтня пролунали два вибухи. Попередньо, загиблих та поранених немає.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.
"У Снігурівці пролунали два вибухи. На місці вже працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Будь ласка, перебувайте в укриттях", — написав Іван Кухта.
Вночі на півдні сили ППО знищили щонайменше 15 "шахедів" — Гуменюк
У ніч проти 1 жовтня на півдні сили ППО знищили щонайменше 15 "шахедів", з них — 14 на Одещині і один на Миколаївщині.
Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по ЗРК росіян — Генштаб
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 жовтня.
Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів.
Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані — Черкаська ОВА
Уночі військо РФ масовано атакувало Черкащину ударними безпілотниками. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно. Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.
"Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів", — додав Табурець.
РФ намагається відновити втрачене положення на кількох напрямках — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 жовтня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку військо РФ безуспішно намагалося відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Окупанти РФ здійснили понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.
На Шахтарському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.
На Запорізькому напрямку окупанти РФ безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують військо РФ вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах росіян.
На фронті протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень — Генштаб
На фронті протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 жовтня.
Загалом, військо РФ завдало 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснило 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах. Також минулої доби РФ завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали Галаганівка Чернігівської області; Новоселівське, Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Сіверськ, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Байден підписав законопроект про тимчасове фінансування, щоб запобігти закриттю уряду
Менш ніж за годину до 1 жовтня Джо Байден підписав проєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада. Це означає, що США вдалося уникнути шатдауну.
Кремль не визначився, які українські території він анексував — ISW
Кремль досі не визначився, які українські території анексувала Росія, що призвело до тривалої плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників, пишуть аналітики ISW.
Президент РФ Володимир Путін 30 вересня виступив із промовою на честь так званого "Дня возз’єднання" окупованих регіонів України Росією. Під час промови він повторив шаблонну риторику про референдуми, які не визнані світом, звинуватив Захід в розв’язанні війни в Україні та єдність між Росією та окупованими регіонами.
Окупаційна адміністрація Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягається до нинішньої лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях. Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме доки "не будуть звільнені споконвічно російські території".
"Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не уточнив, які саме території він анексував або має намір анексувати", — заявляють аналітики.
Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет без допомоги Україні
Сенат США слідом за Конгресом схвалив проєкт тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні. За ухвалу виступили 88 сенаторів проти девʼяти.
Очікується підписання цього документа президентом США Джо Байденом.
NYT: ЗСУ не вистачає дешевих дронів через обмеження Китаю
Українські військовослужбовці зіткнулися з дефіцитом дешевих безпілотних літальних апаратів через обмеження Китаю на постачання компонентів, пише американське видання The New York Times.
Недорогі споживчі дрони, що часто зустрічаються на фронті, найчастіше виробляють у КНР, проте з 1 вересня Пекін обмежив експорт комплектуючих до БПЛА, зазначає газета.
Китайські виробники згодні на продаж своїх товарів, проте нерідко вимагають від покупців використовувати складну мережу посередників, зазначають журналісти. У деяких випадках українцям доводилося вдаватися до контрабанди, додає NYT.
Україна щомісяця втрачає 10 000 дронів, зазначили у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, британському аналітичному центрі. За перше півріччя 2023-го Київ отримав безпілотники безпосередньо з КНР на загальну суму трохи понад 200 тисяч доларів США, випливає із торгових даних, які вивчили журналісти.
Прямі поставки китайських дронів до Росії за аналогічний період досягли 14,5 млн доларів, додає NYT.
У Запоріжжі пролунали повторні вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Миколаївщині пролунали вибухи
В Снігурівці на Миколаївщині пролунали два вибухи, повідомив керівник Снігурівської МВА Кухта. На місці вже працюють відповідні служби. Попередньо без жертв, додав він.
У Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У області оголошена повітряна тривога.
У Харкові знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Удари по місту підтвердив міський голова Терехов.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Британські війська вперше будуть розміщені в Україні – The Telegraph
Британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими. Про це розповів новобраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс в інтерв’ю The Telegraph.
Він сказав, що провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми навчання під керівництвом Великобританії до України, а не покладатися на бази Великобританії та інших членів НАТО. Шеппс також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні.
В Одесі лунають повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Одесі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Палата представників Конгресу США затвердила "тимчасовий бюджет" для фінансування уряду на 45 днів
Палата представників Конгресу США 30 вересня затвердила "тимчасовий бюджет" для фінансування уряду країни на 45 днів. "За" — 335 голосів, "проти" — 209. З тих хто голосував "за": 209 демократів і 126 республіканців.
Відповідний документ оприлюднено на сайті Палати представників США.
Цей документ дасть більше часу Палаті представників і Сенату для завершення роботи над законопроектами про повне фінансування. Тепер документ передадуть Сенату. Там уже заявили, що не проти якнайшвидшого розгляду та голосування.
У разі, якщо законопроект буде підписаний президентом Джо Байденом, уряд працюватиме ще 45 днів.