Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби першого жовтня на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському напрямку на Запоріжжі та ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку на Донеччині, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку РФ в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку російська армія безуспішно намагалася відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. області.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки Росії в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Новодарівки Запорізької області. Російські військові завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислава, Козацького, Ольгівки та Високого Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.