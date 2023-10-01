Зеленський присвоїв звання Героя України 35 захисникам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” 35 військовослужбовцям, серед яких 31 — посмертно.

Відповідні укази №638/2023- №72/2023 опубліковані на сайті президента.

Званням відзначені воїни “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.

Так, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно штаб-сержанту Олександру Костенку, сержанту Віктору Насонову, лейтенанту Андрію Докторенку, молодшому сержанту Богдану Магалясу.

Посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно солдату Василю Матійчуку, старшому солдату Дмитру Шпаку, молодшому сержанту Дмитру Шкурнову, солдату Біжану Шаропову, лейтенанту Тарасу Чайці, підполковнику Володимиру Торшину, старшому лейтенанту Олександру Товстоногу, капітану Олегу Тарахкалу, головному сержанту Івану Банку, майору Олександру Борису, молодому сержанту Роману Вовчику, капітану Степану Воробцю, молодшому сержанту Дмитру Гранчару, молодшому сержанту Євгену Глобі, молодшому сержанту Тарасу Гур’єву, старшому лейтенанту Андрію Дробіленку, солдату Павлу Думанському, солдату Євгенію Зіновьєву, старшому сержанту Олександру Колодяжному, молодшому сержанту Назару Небожинському, молодшому сержанту Андрію Коцику, молодшому сержанту Дмитру Крамарю, полковнику Ігорю Ляшенку, капітану Віталію Невінському, майору Вадиму Одуду, головному сержанту Максиму Римському, молодшому сержанту Василю Поліщуку, солдату Данилу Подибайлу, старшому сержанту Івану Павлишину, старшому лейтенанту Фаресу Недалю Аль Шамі, солдату Максиму Ляху.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о дев'ятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.