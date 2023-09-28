У Нагірному Карабаху повідомили про припинення існування невизнаної республіки з 1 січня.

Україна вперше планує пройти зиму лише з газом власного видобутку. США нададуть понад пів мільярда доларів на зміцнення української енергосистеми.

Трампа визнали винуватим у шахрайстві та завищенні своїх активів.

Уряд отримав від США пропозиції щодо реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу. Україна ввійшла до Ради керуючих МАГАТЕ. Зеленський підписав закон про заміну ув'язнення на пробаційний нагляд та призначив Андрія Шевченка позаштатним радником.

Коломойському залишили запобіжний захід без змін. Прохання ексміністра Ткаченка і ведучих "1+1" взяти на поруки не задовольнили. ДБР викрило співробітників спецслужб РФ, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС у 2014 і 2015 роках.

Зранку 1 жовтня в Україні буде масштабна хвилина мовчання.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Вид з дрона на нещодавно звільнену Кліщіївку на Бахмутському напрямку, 24 вересня 2023 року. За час боїв між українськими Силами оборони та російськими військами у селищі зруйновані майже всі будинки. Фото: AP Photo/Alex Babenko

Боєць підрозділу CODE 9.2 92-ї окремої механізованої бригади з позивним "Яша" за кермом бронетранспортера на передовій поблизу Кліщіївки, 24 вересня 2023 року. Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута. Фото: AP Photo/Alex Babenko

Поранена Людмила Іванчук тримає кота Васю біля свого будинку, зруйнованого черговим російським ракетним обстрілом у Костянтинівці, Донецька область, 27 вересня 2023 року. Фото: AP Photo/Alex Babenko

Літні люди грають у шахи у центрі для переселенців та тих, хто постраждав від війни, Харків, 23 вересня 2023 року. Фото: Narciso Contreras/Anadolu Agency/Getty Images

Катерина відпочиває зі своєю новонародженою дитиною в пологовому відділенні у Запоріжжі, 26 вересня 2023 року. Її малюк народився лиш годину тому. З початку російського повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні впала майже на 30%. Фото: Chris McGrath/Getty Images

31-річному Юрію Пирсенку, який отримав інвалідність на війні, допомагають вийти з квартири його друг та дружина Яна, Запоріжжя, 25 вересня 2023 року. Вантажівка, якою керував Юрій, наїхала на міну під час боїв біля Лимана у травні. Лікарям довелось ампутувати йому ліву ногу. Це сталось через чотири дні після того, як вони з Яною одружились. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Поранений український військовий на медичних ношах у стабілізаційному пункті поблизу Бахмута, 23 вересня 2023 року. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Військовослужбовці обливають водою бійця, який знепритомнів під час інтенсивних польових військових навчань у Донецькій області, 26 вересня 2023 року. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images