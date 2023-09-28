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Руїни Кліщіївки, обстріл Костянтинівки, шахи у центрі для переселенців. Тиждень війни у фото
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Руїни Кліщіївки, обстріл Костянтинівки, шахи у центрі для переселенців. Тиждень війни у фото

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Військовий керує протиповітряною системою Стріла-10
Український військовий 24-ї бригади виглядає з кабіни управління зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" поблизу Торецька на Донеччині, 23 вересня 2023 року. Основна задача його екіпажу — відстежувати та збивати російські безпілотники "Орлан" у цьому районі. Минулої осені на Херсонщині вони збили два російські літаки. Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images

В ніч на 25 вересня російська армія атакувала дронами та ракетами Одещину. Зокрема, влучили у морський вокзал та привокзальний готель. В Україну прибули перші танки Abrams. Франція та Україна спільно вироблятимуть зброю. Українські пілоти, які мають літати на винищувачах F-16, вже почали навчання у США.

У Нагірному Карабаху повідомили про припинення існування невизнаної республіки з 1 січня.

Україна вперше планує пройти зиму лише з газом власного видобутку. США нададуть понад пів мільярда доларів на зміцнення української енергосистеми.

Трампа визнали винуватим у шахрайстві та завищенні своїх активів.

Уряд отримав від США пропозиції щодо реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу. Україна ввійшла до Ради керуючих МАГАТЕ. Зеленський підписав закон про заміну ув'язнення на пробаційний нагляд та призначив Андрія Шевченка позаштатним радником.

Коломойському залишили запобіжний захід без змін. Прохання ексміністра Ткаченка і ведучих "1+1" взяти на поруки не задовольнили. ДБР викрило співробітників спецслужб РФ, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС у 2014 і 2015 роках.

Зранку 1 жовтня в Україні буде масштабна хвилина мовчання.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Вид з дрона на нещодавно звільнену Кліщіївку
Вид з дрона на нещодавно звільнену Кліщіївку на Бахмутському напрямку, 24 вересня 2023 року. За час боїв між українськими Силами оборони та російськими військами у селищі зруйновані майже всі будинки. Фото: AP Photo/Alex Babenko

Військовий з позивним "Яша" у бронетранспортері на передовій поблизу Кліщіївки
Боєць підрозділу CODE 9.2 92-ї окремої механізованої бригади з позивним "Яша" за кермом бронетранспортера на передовій поблизу Кліщіївки, 24 вересня 2023 року. Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута. Фото: AP Photo/Alex Babenko

Поранена Людмила Іванчук тримає свого кота Васю у Костянтинівці
Поранена Людмила Іванчук тримає кота Васю біля свого будинку, зруйнованого черговим російським ракетним обстрілом у Костянтинівці, Донецька область, 27 вересня 2023 року. Фото: AP Photo/Alex Babenko

Літні люди грають в шахи у центрі переселенців у Харкові
Літні люди грають у шахи у центрі для переселенців та тих, хто постраждав від війни, Харків, 23 вересня 2023 року. Фото: Narciso Contreras/Anadolu Agency/Getty Images

Катерина з новонародженою дитиною в пологовому у Запоріжжі
Катерина відпочиває зі своєю новонародженою дитиною в пологовому відділенні у Запоріжжі, 26 вересня 2023 року. Її малюк народився лиш годину тому. З початку російського повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні впала майже на 30%. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Військового з інвалідністю Юрія Пирсенка виносять із квартири друг родини та його дружина Яна
31-річному Юрію Пирсенку, який отримав інвалідність на війні, допомагають вийти з квартири його друг та дружина Яна, Запоріжжя, 25 вересня 2023 року. Вантажівка, якою керував Юрій, наїхала на міну під час боїв біля Лимана у травні. Лікарям довелось ампутувати йому ліву ногу. Це сталось через чотири дні після того, як вони з Яною одружились. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Поранений український військовий на ношах у стабпункті поблизу Бахмута
Поранений український військовий на медичних ношах у стабілізаційному пункті поблизу Бахмута, 23 вересня 2023 року. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Військовослужбовці обливають водою бійця, який знепритомнів під час навчань
Військовослужбовці обливають водою бійця, який знепритомнів під час інтенсивних польових військових навчань у Донецькій області, 26 вересня 2023 року. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

З вікна бронетехніки видно підбитий танк на передовій біля Кліщіївки
З вікна бронетехніки видно підбитий танк на лінії фронту біля нещодавно звільненої Кліщіївки, Донецька область, 24 вересня 2023 року. Фото: AP Photo/Alex Babenko

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