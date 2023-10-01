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Армія РФ скинула дві керовані авіабомби на Берислав, обстріляла Тягинку та Веселе Херсонської області: є загиблий
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Армія РФ скинула дві керовані авіабомби на Берислав, обстріляла Тягинку та Веселе Херсонської області: є загиблий

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Обстріл Берислава Херсонської області
Наслідки російського обстрілу Берислава, 1 жовтня 2023 року Фото: Херсонська ОВА/Telegram

1 жовтня, близько 16:50, російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава Херсонської області. Також атакували Тягинку та Веселе.

Про це у Telegram повідомила ОВА.

Внаслідок удару у Бериславі зруйновані гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Армія РФ скинула дві керовані авіабомби на Берислав, обстріляла Тягинку та Веселе Херсонської області: є загиблий
Наслідки російського обстрілу Берислава, 1 жовтня 2023 року Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Під вогнем армії РФ була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який перебував на подвірʼї будинку.

Армія РФ скинула дві керовані авіабомби на Берислав, обстріляла Тягинку та Веселе Херсонської області: є загиблий
Наслідки російського обстрілу Берислава, 1 жовтня 2023 року Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Також військові РФ атакували Веселе. До лікарні з пораненням рук, ніг та контузією доправили 63-річну жінку.

Що відомо про обстріли Херсонщини 1 жовтня 2023 року

Близько 13:30 військові РФ скинули вибухівку з БПЛА на житлові будинки у Херсоні. Через атаку виникла пожежа у Дніпровському районі.

В ніч на 1 жовтня російська армія обстріляла село Станіслав. Поранення отримали двоє чоловіків, один з них знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

Зранку російська армія скинула десять авіаційних бомб на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Берислав Херсонської області. Загиблих та поранених немає.

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