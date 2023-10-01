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Російські військові скинули вибухівку з БПЛА на житлові будинки Херсона: виникла пожежа
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Російські військові скинули вибухівку з БПЛА на житлові будинки Херсона: виникла пожежа

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Російські військові скинули вибухівку з БПЛА на житлові будинки Херсона: виникла пожежа
Пощкоджений обстрілами дах та вікна, побиті стіни у будинку, Херсон, 28 вересня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Близько 13:30 військові РФ скинули вибухівку з БПЛА на житлові будинки у Херсоні. Через атаку виникла пожежа у Дніпровському районі.

Про це у Telegram повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За повідомленням керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, співробітники ДСНС врятували матір та трьох дітей, серед яких чотиримісячне немовля.

Що відомо про обстріли Херсонщини 1 жовтня 2023 року

В ніч на 1 жовтня російська армія обстріляла село Станіслав. Поранення отримали двоє чоловіків, один з них знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

Зранку російська армія скинула десять авіаційних бомб на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Берислав Херсонської області. Загиблих та поранених немає.

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