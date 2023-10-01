Зранку російські військові скинули на Херсонщину десять авіаційних бомб

1 жовтня зранку російська армія скинула десять авіаційних бомб на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Берислав Херсонської області. Загиблих та поранених немає.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

За словами Толоконнікова, також армія РФ скинула шість авіабомб на Миколаївку та Ольгівку ввечері 30 вересня.

"Збільшилася набагато кількість авіаційних бомб, які російські військові скидають на Херсонщину. За останній тиждень ми нарахували їх майже 170. Вони скидають КАБи не завжди на населені пункти, є влучання і по околицях. Але є такі населені пункти, куди кожного дня прилітають керовані авіабомби. Там майже все зруйновано, зокрема, в Бериславі багато руйнувань і постраждалих. Також минулого тижня п'ять авіабомб скинули на Херсон", — говорить Толоконніков.

Також керівник пресофісу ОВА розповів, що зранку 1 жовтня армія РФ обстріляла Станіслав. Внаслідок атаки поранені двоє людей, їх шпиталізували.

"Чоловіка 1949 року народження та ще одного 1971 року народження доправили до лікарні. Вони отримали поранення середнього ступеня важкості, у дідуся діагностували відкритий перелом", — каже Толоконніков.

Що відомо про обстріли Херсонщини 30 вересня 2023 року

Протягом 30 вересня армія РФ 102 рази обстріляла населені пункти Херсонської області. Випустила 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Вдень 30 вересня 2023 року армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області. Поранений чоловік.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія вночі 30 вересня вдарила по Корабельному району Херсона. Снаряди влучили у гаражний кооператив та стадіон одного з навчальних закладів.

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