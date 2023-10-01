Армія РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків

В ніч на 1 жовтня російська армія обстріляла село Станіслав. Поранення отримали двоє чоловіків, один з них знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

Про це йдеться у Telegram Херсонської ОВА.

Як повідомили в ОВА, після обстрілів армії РФ села зафіксували вісім влучань. Пошкоджені три приватні будинки. Обірвало лінії електропередач, їх полагодили енергетики. Рятувальники загасили пожежі, які виникли на місці влучань, а також дістали з-під завалів двох жінок.

Що відомо про обстріли Херсонщини 1 жовтня 2023 року

Зранку російська армія скинула десять авіаційних бомб на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Берислав Херсонської області. Загиблих та поранених немає.