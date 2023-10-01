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У Миколаєві відбувся молебень за захисників України, які перебувають у російському полоні
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У Миколаєві відбувся молебень за захисників України, які перебувають у російському полоні

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У Миколаєві відбувся молебень за захисників України, які перебувають у російському полоні
Жінки та діти прийшли на молебень до Кафедрального собору в Миколаєві, 1 жовтня 2023 року. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

До Дня захисників і захисниць України та Свята Покрови Пресвятої Богородиці у Миколаївському Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері першого жовтня відбувся молебень за захисників України, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

До Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері прийшли дружини, рідні та близькі військовослужбовців різних підрозділів Збройних Сил України, чиї чоловіки, брати та батьки потрапили у полон.

Жінки пришли до Кафедрального собору, аби помолитися за полоненого, 1 жовтня 2023 року
Жінки пришли до Кафедрального собору, аби помолитися за полоненого, 1 жовтня 2023 року. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Катерина Васильєва розповідає, що її чоловік — військовослужбовець 79-ої окремої десантно-штурмової бригади потрапив у полон півтора року тому десь між Лиманами та Ямполем.

"Ми молимось за кожного і чекаємо всіх додому. Ми сподіваємось, що кожен дочекається у найскоріший час кожного нашого захисника. Нехай Бог оберігає всіх", — каже дружина полоненого бійця Катерина Васильєва.

Люди, які прийшли помолитися за кожного захисника України, який потрапив у полон, 1 жовтня 2023 року
Люди, які прийшли помолитися за кожного захисника України, який потрапив у полон, 1 жовтня 2023 року. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Востаннє Дар’я Линник говорила зі своїм чоловіком — бійцем 501-го окремого батальйону морської піхоти, 25 березня 2022 року. Розповідає, потрапив у полон у Маріуполі.

"Ми сьогодні (1 жовтня — ред.) зібралися нагадати про всіх полонених, помолитися та нагадати про тих, кого вже з нами немає і також за них помолитися", — говорить Дар’я Линник.

Дар'я Линник з рідними прийшла на молебень за чоловіка, 1 жовтня 2023 року
Дар'я Линник з рідними прийшла на молебень за чоловіка, 1 жовтня 2023 року. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Наталія Асєєва розказує, що рік і п’ять місяців нічого не знає про свого чоловіка — бійця 79-ої бригади.

"Він зник у бою. Ми віримо, що він знаходиться у полоні й чекаємо його. І сьогодні ми усі зібралися для того, щоб помолитися за всіх наших захисників, щоб усі вони повернулися додому живі, тому що їх дуже чекають їхні сім’ї", — каже Наталія Асєєва.

Діти прийшли помолитися за захисників із 79-ої бригади, 1 жовтня 2023 року
Діти прийшли помолитися за захисників із 79-ої бригади, 1 жовтня 2023 року. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Після святкової літургії з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир відслужив молебень за захисників України та військовослужбовців, які опинилися у полоні.

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