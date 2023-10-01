В Одесі вручили державні та відомчі нагороди військовим морякам з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗС України.

Кращих військовослужбовців було нагородили орденами "Богдана Хмельницького", "Данила Галицького", "За Мужність", медалями та відзнаками президента України та головнокомандувача ЗСУ. Вручав відзнаки командувач Військово-морських сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

В Одесі нагородили військових моряків. Фото: ВМС ЗС України

Вітаючи захисників і захисниць України з професійним святом, командувач ВМС ЗС України наголосив, що пишається своїм особовим складом:

"Ворог досі не може зрозуміти, як ВМС України, яких нібито немає, щодня завдає їм нищівних ударів, і робимо ми це не тільки на морі, а і на суходолі та у повітрі. Я дуже пишаюсь тим, що керую такими військовослужбовцями як ви", — зазначив Неїжпапа.

Також у повідомленні додали, що ці нагороди — це знак поваги та визнання професійних і особистих якостей кращих військовослужбовців ВМС ЗС України, які щодня захищають Україну.

В Одесі нагородили військових моряків. Фото: ВМС ЗС України

В Одесі нагородили військових моряків. Фото: ВМС ЗС України

В Одесі нагородили військових моряків. Фото: ВМС ЗС України

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