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У Дружківській громаді поховали військового Данила Меншикова
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У Дружківській громаді поховали військового Данила Меншикова

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У Дружківській громаді поховали військового Данила Меншикова
Фото: Дружківська МВА

Сьогодні у Дружківській громаді на Донеччині попрощалися з молодшим сержантом Данилом Меншиковим. Він загинув 22 вересня поблизу населеного пункту Єгорівка Запорізької області.

Про це повідомили в Дружківській МВА.

"Молодший сержант Данило Меншиков 16.08.2002 року народився 18 серпня 2022 року, пішов захищати Україну з перших місяців повномасштабного вторгнення. Загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового поблизу населеного пункту Єгорівка Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

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