Сьогодні у Дружківській громаді на Донеччині попрощалися з молодшим сержантом Данилом Меншиковим. Він загинув 22 вересня поблизу населеного пункту Єгорівка Запорізької області.
Про це повідомили в Дружківській МВА.
"Молодший сержант Данило Меншиков 16.08.2002 року народився 18 серпня 2022 року, пішов захищати Україну з перших місяців повномасштабного вторгнення. Загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового поблизу населеного пункту Єгорівка Запорізької області", — йдеться у повідомленні.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram