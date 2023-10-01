НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Пів тисячі курсантів та школярів взяли участь в легкоатлетичному забігу
День ЗахисниківСПОРТРегіони

Пів тисячі курсантів та школярів взяли участь в легкоатлетичному забігу

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пів тисячі курсантів та школярів взяли участь в легкоатлетичному забігу
Учасники легкоатлетичного забігу, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Хмельницька міська рада

Близько пів тисячі першокурсників Хмельницької Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та старшокласників шкіл і ліцеїв громади сьогодні, 1 жовтня, взяли участь в легкоатлетичному забігу. Захід присвячений до Дня захисників та захисниць.

Про це Суспільному Хмельницький розповів начальник пресцентру академії Іван Галкін.

Воєнізований крос до Дня захисників і захисниць України в Хмельницькому розпочали першокурсники Національної академії Державної прикордонної служби України. Юнаки бігли дистанцію 3 кілометри, дівчата — кілометр. Учасники бігли групами по 10 осіб, і таких забігів було понад 50, каже Іван Галкін.

"Цьогоріч в рамках відзначення Дня захисників та захисниць України ми вирішили провести першість між нашими курсантами, які вступили у 2023 році на навчання, тобто, першокурсниками, і учнями шкіл і ліцеїв Хмельницького, які навчаються в 11 класах", — говорить Іван Галкін.

На фото учасники воєнізованого забігу, 1 жовтня 2023, Хмельницький
На фото учасники воєнізованого забігу, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Хмельницька міська рада

За його словами, легкоатлетичні та інші змагання в виші проводять системно: "Фізична підготовка повинна бути на найвищому рівні, адже сьогодення і реалії війни говорять про те, що без фізичної підготовки, без витривалості військовослужбовців, офіцерів неможливо ніяк підготуватися до тих завдань, які виконують зараз повсякчас наші захисники".

Семен Трембак взяв участь в легкоатлетичних змаганнях. Хлопець переміг в особистому заліку, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Семен Трембак взяв участь в легкоатлетичних змаганнях. Хлопець переміг в особистому заліку, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів Івана Галкіна, дистанцію три кілометри за чинними нормативами чоловіки мають долати не менш ніж за 12 хвилин. Першокурсник академії з Харківщини Семен Трембак завершив забіг за 10 хвилин 34 секунди, що перевищує норматив на півтори хвилини. Про себе юнак розповідає: мав і кращі результати, бо до вступу в Хмельницьку академію навчався в Харківському військовому ліцеї й велику увагу приділяв фізичній підготовці.

"Рік з половиною тому я три кілометри пробігав за 10 хвилин 23 секунди, сьогодні — за 10.34. Війна, і не кожен міг займатися спортом, особливо в моїй області. Я особисто велику увагу приділяв бігу, бо в нас це найбільше цінувалося", — сказав Семен.

О дев’ятій годині змагання призупинили: українці вшановували загиблих захисників хвилиною мовчання.

Учасники забігу хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Учасники забігу хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

З-поміж цивільних у забігу взяли участь старшокласники шкіл та ліцеїв Хмельницької громади — по 10 кращих учнів від навчального закладу.

Учень спортивного ліцею Тимофій Буган розповідає: в їхньому навчальному закладі велику увагу приділяють фізичній підготовці: "Ми часто бігаємо. Це потрібно і корисно для нашого фізичного розвитку і витривалості".

Учень спортивного ліцею Тимофій Буган сьогодні взяв участь в забігу, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Учень спортивного ліцею Тимофій Буган сьогодні взяв участь в забігу, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Залік у цих змаганнях проводився в кількох категоріях: серед чоловіків, серед жінок, серед військових і серед цивільних як в особистому, так і в командному.

У командному заліку серед школярів та курсантів перемогла команда 314 навчальної групи академії. Серед цивільних освітніх закладів — школа №12. Усіх переможців і призерів в командному та особистому заліку нагородили від академії та міської ради.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
В День захисників і захисниць України у громаді на Житомирщині відкрили Алею пам'яті Героїв-захисників
В День захисників і захисниць України у громаді на Житомирщині відкрили Алею пам'яті Героїв-захисників
В Одесі нагородили військових моряків
В Одесі нагородили військових моряків
молебень
У Києві провели молебень до Дня захисників і захисниць
У Дніпрі у День захисників та захисниць України вшанували полеглих військових
У Дніпрі у День захисників та захисниць України вшанували полеглих військових
На початок