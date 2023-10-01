Пів тисячі курсантів та школярів взяли участь в легкоатлетичному забігу

Близько пів тисячі першокурсників Хмельницької Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та старшокласників шкіл і ліцеїв громади сьогодні, 1 жовтня, взяли участь в легкоатлетичному забігу. Захід присвячений до Дня захисників та захисниць.
Про це Суспільному Хмельницький розповів начальник пресцентру академії Іван Галкін.
Воєнізований крос до Дня захисників і захисниць України в Хмельницькому розпочали першокурсники Національної академії Державної прикордонної служби України. Юнаки бігли дистанцію 3 кілометри, дівчата — кілометр. Учасники бігли групами по 10 осіб, і таких забігів було понад 50, каже Іван Галкін.
"Цьогоріч в рамках відзначення Дня захисників та захисниць України ми вирішили провести першість між нашими курсантами, які вступили у 2023 році на навчання, тобто, першокурсниками, і учнями шкіл і ліцеїв Хмельницького, які навчаються в 11 класах", — говорить Іван Галкін.
За його словами, легкоатлетичні та інші змагання в виші проводять системно: "Фізична підготовка повинна бути на найвищому рівні, адже сьогодення і реалії війни говорять про те, що без фізичної підготовки, без витривалості військовослужбовців, офіцерів неможливо ніяк підготуватися до тих завдань, які виконують зараз повсякчас наші захисники".
Зі слів Івана Галкіна, дистанцію три кілометри за чинними нормативами чоловіки мають долати не менш ніж за 12 хвилин. Першокурсник академії з Харківщини Семен Трембак завершив забіг за 10 хвилин 34 секунди, що перевищує норматив на півтори хвилини. Про себе юнак розповідає: мав і кращі результати, бо до вступу в Хмельницьку академію навчався в Харківському військовому ліцеї й велику увагу приділяв фізичній підготовці.
"Рік з половиною тому я три кілометри пробігав за 10 хвилин 23 секунди, сьогодні — за 10.34. Війна, і не кожен міг займатися спортом, особливо в моїй області. Я особисто велику увагу приділяв бігу, бо в нас це найбільше цінувалося", — сказав Семен.
О дев’ятій годині змагання призупинили: українці вшановували загиблих захисників хвилиною мовчання.
З-поміж цивільних у забігу взяли участь старшокласники шкіл та ліцеїв Хмельницької громади — по 10 кращих учнів від навчального закладу.
Учень спортивного ліцею Тимофій Буган розповідає: в їхньому навчальному закладі велику увагу приділяють фізичній підготовці: "Ми часто бігаємо. Це потрібно і корисно для нашого фізичного розвитку і витривалості".
Залік у цих змаганнях проводився в кількох категоріях: серед чоловіків, серед жінок, серед військових і серед цивільних як в особистому, так і в командному.
У командному заліку серед школярів та курсантів перемогла команда 314 навчальної групи академії. Серед цивільних освітніх закладів — школа №12. Усіх переможців і призерів в командному та особистому заліку нагородили від академії та міської ради.
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