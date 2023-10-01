Пів тисячі курсантів та школярів взяли участь в легкоатлетичному забігу

Близько пів тисячі першокурсників Хмельницької Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та старшокласників шкіл і ліцеїв громади сьогодні, 1 жовтня, взяли участь в легкоатлетичному забігу. Захід присвячений до Дня захисників та захисниць.

Про це Суспільному Хмельницький розповів начальник пресцентру академії Іван Галкін.

Воєнізований крос до Дня захисників і захисниць України в Хмельницькому розпочали першокурсники Національної академії Державної прикордонної служби України. Юнаки бігли дистанцію 3 кілометри, дівчата — кілометр. Учасники бігли групами по 10 осіб, і таких забігів було понад 50, каже Іван Галкін.

"Цьогоріч в рамках відзначення Дня захисників та захисниць України ми вирішили провести першість між нашими курсантами, які вступили у 2023 році на навчання, тобто, першокурсниками, і учнями шкіл і ліцеїв Хмельницького, які навчаються в 11 класах", — говорить Іван Галкін.

На фото учасники воєнізованого забігу, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Хмельницька міська рада

За його словами, легкоатлетичні та інші змагання в виші проводять системно: "Фізична підготовка повинна бути на найвищому рівні, адже сьогодення і реалії війни говорять про те, що без фізичної підготовки, без витривалості військовослужбовців, офіцерів неможливо ніяк підготуватися до тих завдань, які виконують зараз повсякчас наші захисники".

Семен Трембак взяв участь в легкоатлетичних змаганнях. Хлопець переміг в особистому заліку, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів Івана Галкіна, дистанцію три кілометри за чинними нормативами чоловіки мають долати не менш ніж за 12 хвилин. Першокурсник академії з Харківщини Семен Трембак завершив забіг за 10 хвилин 34 секунди, що перевищує норматив на півтори хвилини. Про себе юнак розповідає: мав і кращі результати, бо до вступу в Хмельницьку академію навчався в Харківському військовому ліцеї й велику увагу приділяв фізичній підготовці.

"Рік з половиною тому я три кілометри пробігав за 10 хвилин 23 секунди, сьогодні — за 10.34. Війна, і не кожен міг займатися спортом, особливо в моїй області. Я особисто велику увагу приділяв бігу, бо в нас це найбільше цінувалося", — сказав Семен.

О дев’ятій годині змагання призупинили: українці вшановували загиблих захисників хвилиною мовчання.

Учасники забігу хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

З-поміж цивільних у забігу взяли участь старшокласники шкіл та ліцеїв Хмельницької громади — по 10 кращих учнів від навчального закладу.

Учень спортивного ліцею Тимофій Буган розповідає: в їхньому навчальному закладі велику увагу приділяють фізичній підготовці: "Ми часто бігаємо. Це потрібно і корисно для нашого фізичного розвитку і витривалості".

Учень спортивного ліцею Тимофій Буган сьогодні взяв участь в забігу, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Залік у цих змаганнях проводився в кількох категоріях: серед чоловіків, серед жінок, серед військових і серед цивільних як в особистому, так і в командному.

У командному заліку серед школярів та курсантів перемогла команда 314 навчальної групи академії. Серед цивільних освітніх закладів — школа №12. Усіх переможців і призерів в командному та особистому заліку нагородили від академії та міської ради.

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